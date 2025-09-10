Le Galaxy S26 Ultra pourrait être l’un des premier à embarquer ce capteur photo géant signé Sony

Selon une fuite Sony travaillerait sur un capteur photo géant destiné aux prochains smartphones. Le Galaxy S26 Ultra de Samsung pourrait être l’un des premiers à en profiter.

La photo sur smartphone est devenue un critère essentiel pour choisir un appareil. Les marques rivalisent d’innovations pour proposer des images toujours plus nettes, détaillées et lumineuses. Les avancées récentes ne concernent plus seulement le nombre de mégapixels, mais aussi la taille des capteurs et les techniques de traitement d’image.

Selon une fuite relayée par Digital Chat Station sur Weibo, Sony préparerait un nouveau capteur baptisé IMX09E. Il s’agirait d’un modèle de 200 mégapixels pensé pour les futurs smartphones haut de gamme. Ce composant pourrait équiper plusieurs références majeures en 2025, notamment le Galaxy S26 Ultra de Samsung, mais aussi l’Oppo Find X9 Ultra et le Vivo X300 Ultra.

Le Galaxy S26 Ultra pourrait profiter du capteur photo Sony IMX09E de 200 MP

Le Sony IMX09E se présente comme un capteur 1/1,12 pouce avec une taille de pixel de 0,7 µm. Construit avec un procédé de gravure en 22 nm, il se distingue par plusieurs fonctions avancées. On retrouve notamment le Hybrid Frame HDR, qui offre une plage dynamique dépassant les 100 dB, ainsi qu’une meilleure sensibilité à la lumière pour améliorer les clichés en basse luminosité. Le capteur proposerait aussi un zoom 2x et 4x dit « sans perte », grâce à une fusion complète des pixels.

Ce capteur serait positionné au-dessus du Lytia LYT-900, le précédent haut de gamme de Sony. Comparé au Samsung ISOCELL HP2 présent dans le Galaxy S25 Ultra, il offrirait une surface plus grande et des pixels légèrement supérieurs, gages de meilleurs résultats en conditions difficiles. Si le Galaxy S26 Ultra adopte bien cette technologie, il pourrait bénéficier d’un net gain en détails et en qualité pour les photos nocturnes.

Par ailleurs, une récente fuite rapportée par le média sud-coréen Newsis indiquait déjà que Samsung modifierait l’îlot photo du S26 Ultra pour loger des capteurs plus imposants. Ce choix de design renforcerait encore la cohérence avec l’arrivée de l’IMX09E et confirme la volonté de la marque d’augmenter la taille de ses modules pour améliorer la capture de lumière.