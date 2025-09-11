Les Galaxy S26 Pro et Edge vont encore décevoir sur ce point précis, ça commence à bien faire

D'après les informations du leaker Ice Universe, Samsung aurait encore “oublié” d'améliorer un élément pourtant crucial des Galaxy S26 Pro et Edge. Un choix qui commence à être particulièrement risqué pour le constructeur, alors que la concurrence fait bien mieux depuis très longtemps.

Samsung a beau proposer les smartphones premium parmi les meilleurs du marché chaque année, le constructeur semble bien décidé à ne pas les améliorer sur un point très précis. En effet, cela fait bien des années que la technologie a évolué au-delà des traditionnels charge à 25W. Chez Android, rares sont les smartphones à ne pas proposer a minima la charge 40W. Même Apple a fini par se laisser tenter avec ses iPhone 17.

Pourtant, chaque année, on se met à espérer que la firme cessera d'utiliser la sempiternelle excuse de la durabilité de la batterie pour enfin proposer une charge plus conséquente. Apparemment, ce ne sera pas encore pour cette fois. À en croire le leaker Ice Universe, généralement bien informé, Samsung persiste et signe pour ses Galaxy S26 Pro et Edge. Eux aussi devraient limiter leur charge à 25W.

Samsung refuse encore et toujours de proposer une charge supérieure à 25W

Comme le note Ice Universe, Samsung prend encore une fois un énorme risque. À refuser ainsi de proposer une meilleure charge sur des smartphones premium – avec un prix portant cette étiquette – finira bien tôt ou tard par lasser ses plus fidèles défenseurs. Il n'y a qu'à voir la réaction de certains à l'annonce d'Apple sur la charge 40W des iPhone 17, très largement bien accueillie. À noter que le leaker ne mentionne pas la charge sans fil, mais gageons que celle-ci devrait reposer sur la technologie Qi2.2, soit là encore du 25W.

Quoi qu'il en soit, difficile pour le moment d'être emballé par les futurs flagships coréens. Les mauvaises nouvelles semblent s'enchaîner du côté des fuites. Toujours sur l'autonomie, en plus de proposer une charge limitée, le modèle Ultra ne devrait proposer qu'une batterie de 4855 mAh, soit la même que celle de son prédécesseur. Il serait par ailleurs moins bon que celui-ci en photo.