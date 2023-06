Le Redmi Note 12 Pro est à moins de 230 € pendant les soldes

On continue avec les meilleures offres des soldes d’été 2023 avec un bon plan disponible directement sur le site officiel de Xiaomi. Le constructeur chinois propose plusieurs smartphones soldés à des prix très intéressants, dont le Redmi Note 12 Pro.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Xiaomi est connu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses smartphones. En cherchant un smartphone de qualité sans vous ruiner, vous allez très souvent vous diriger vers les marques Redmi et Poco, des sous-marques de Xiaomi. Mais c’est encore plus vrai pendant les soldes car vous pouvez bénéficier d’offres encore plus intéressantes à des prix cassés.

Sorti en mars 2023, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est normalement en vente au prix conseillé de 349,90 € dans sa version 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Mais pendant les soldes, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 229,90 euros en bénéficiant de deux réductions cumulables.

Vous avez un coupon de 20 euros disponible pour les nouveaux clients sur le site Mi.com. Mais vous avez également un bonus de reprise de 100 euros sur votre ancien téléphone.

LE XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO EST-IL UN BON SMARTPHONE ?

Pour la partie affichage, le Redmi Note 12 Pro dispose d'un écran AMOLED Full HD+ 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il tourne avec le SoC Snapdragon 732G avec son processeur 8 coeurs épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage.

Côté photo, le smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière : une caméra principale de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. En façade avant, on retrouve un capteur de 16 MP pour les selfies. Niveau autonomie, on bénéficie d’une grande batterie de 5000 mAh et de la charge turbo 67 W.

En somme, le Redmi Note 12 Pro est un bon smartphone de milieu de gamme. Il existe une variante 5G avec des caractéristiques techniques un peu différentes et nous avons également testé le Redmi Note 12 Pro+ qui est un modèle un peu plus puissant.

À lire également : Soldes smartphones : notre sélection des meilleures offres