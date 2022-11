Le Realme GT Neo 3T pour seulement 287 € pendant le Singles’ Day AliExpress

Sorti cet été, le tout nouveau Realme GT Neo 3T est l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché. Il cumule de bonnes spécifications techniques, un positionnement gaming et un prix très attractif. Pendant le Singles’ Day, le prix de ce téléphone est tout simplement sacrifié puisqu’il est disponible pour seulement 287 € ! Découvrez dans cet article comment acheter ce smartphone à prix mini.

Le smartphone Realme GT Neo 3T à 287 € au lieu de 429,99€ pendant le Singles'Day

En sortant une gamme de téléphones aux excellents rapports qualité-prix, Realme s’est fait une place la marque dans le Top 5 français des constructeurs de Smartphone, derrière Samsung, Apple, Xiaomi et Oppo.

À l’occasion du Singles’ Day sur AliExpress, Realme propose son smartphone Realme GT Neo 3T, sorti il y a quelques mois à peine, à un prix sacrifié. Normalement disponible pour 429,99 euros, il est en vente pour seulement 287 euros grâce à un coupon vendeur et le code promo SDXFR30. Si vous cherchez un smartphone puissant à prix mini, ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette offre.

REALME GT NEO 3T : UN TARIF MILIEU DE GAMME AVEC LES CARACTÉRISTIQUES D'UN HAUT DE GAMME

Sorti le 15 juin 2022, le Realme GT Neo 3T s’est rapidement imposé comme l’un des cadors du milieu de gamme. Malgré un prix agressif, il arrive à offrir une fiche technique assez impressionnante.

Vous trouverez un processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son écran AMOLED 6,62″ offre une résolution FullHD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Des caractéristiques qui plairont notamment aux gamers qui souhaitent un smartphone puissant et fluide. Le Realme GT Neo 3T est très rapide et peut supporter toutes les applications.

Avec sa batterie de 5000 mAh, vous pouvez tenir une journée et demi sans problème. Vous bénéficiez également d’une recharge rapide 80 W avec une recharge de 45 % de la batterie en 15 minutes et 90 % en 30 minutes.

Niveau photo, on retrouve un module triple capteurs à l’arrière avec un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 16Mpx. Ses capteurs photos offrent des photos lumineuses et équilibrées.

