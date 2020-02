Le Realme 6 Pro apparaît sur Geekbench, un site officiel révèle de nouveaux détails sur la gamme

Le Realme 6 Pro vient d’apparaitre dans un premier benchmark Geekbench, qui suggère que le smartphone embarquera un chipset Snapdragon 730G. Un mini-site officiel dévoile en partie leur fiche technique.

Realme 6 Pro a été aperçu sur le dans la base de données de benchmarks Geekbench. Le smartphone a obtenu 512 points en single core et 1 676 dans le test multicœurs. Ces performances, proches d’un Samsung Galaxy A80 ou d’un Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) renforcent l’impression que le smartphone embarquera bien un chipset Snapdragon 730G. Le numéro de modèle RMX2061 de l’appareil et les autres données du listing suggèrent qu’il pourrait embarquer 8 Go de RAM et proposera dès le départ Android 10.

La marque vient par ailleurs de mettre en ligne un mini-site officiel pour faire la promotion du smartphone. On peut déjà l’y précommander « à l’aveugle » pour reprendre les termes du constructeur, jusqu’au 4 mars 2020. Le smartphone sera dévoilé le 5 mars à 12:30. A en croire le site le smartphone sera sur le marché entre cette date et le 15 mars. Ceux qui précommandent dès maintenant le Realme 6 ont droit à une paire de Realme Buds 2 en cadeau – pour ceux qui choisissent la version Pro, ils ont droit à 1000 Yuan, soit 130 euros de réduction, pour l’achat d’écouteurs Realme Buds Wireless.

En outre, Realme révèle quelques infos techniques sur les Realme 6. On sait par exemple que les smartphones embarqueront un quadruple capteur photo dopé à l’IA et dont le capteur principal pourra prendre des clichés 64 Mpx. L’ensemble proposera aussi un zoom jusqu’à 20x. Les autres capteurs sont un capteur ultra-grand angle et un capteur spécial pour les macros. A l’avant les deux smartphones proposeront un capteur selfie simple (Realme 6) ou double (Realme 6 Pro) dans un poinçon. L’écran proposera un taux de rafraichissement 90 Hz et une définition FHD+.

Enfin les deux smartphones proposeront un système de recharge rapide 30W baptisé Flash Charge. Selon les tests du constructeurs, le Flash Charge permet de charger la batterie du smartphone à 40% en seulement 15 minutes de charge.

Source : Firstpost