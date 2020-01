Realme décroche le meilleur score AnTuTu de tous les temps !

Un smartphone développé par Realme a réalisé un score dépassant les 574000 points sur AnTuTu, soit le meilleur score de toute l’histoire du benchmark. Le numéro de série du smartphone est RMX2071. Il pourrait s’agir du prochain flagship de la marque alternative d’Oppo, lequel est attendu à Barcelone dans un mois.

À l’image des ordinateurs, les smartphones sont comparés techniquement. Qui offrira les meilleures performances dans son nouveau flagship ? S’agira-t-il d’un modèle vendu à plus de 1000 euros, comme un Galaxy Note ou un iPhone ? Ou bien d’un modèle conçu pour les joueurs sur smartphone, comme le ROG Phone 2 d’Asus ? Ou encore un porte-étendard d’une marque spécialisée dans le rapport qualité-prix, comme OnePlus ?

Parmi les tests les plus regardés (mais pas forcément les mieux considérés) se trouve l’application chinoise AnTuTu. Il est donc logique que les développeurs, lors des phases de test, utilisent ce benchmark pour évaluer la puissance des plates-formes. Android Authority a justement publié un article à propos d’un score obtenu lors de l’une de ces phases de tests. Le site a en effet reçu une capture d’écran d’une source anonyme.

Et la note obtenue par ce mystérieux smartphone est la meilleure de toute l’histoire du benchmark. Quel est ce score ? Il est de 574985 points très exactement. Il dépasse donc très largement le dernier record obtenu sur AnTuTu par le Xiaomi Mi 10 (560217 points), le flagship que Xiaomi devrait présenter le 11 février prochain en Chine. La différence entre les deux scores frôle les 15 000 points. Ce n’est pas rien.

Une même plate-forme, mais des scores différents

Le smartphone ayant obtenu cette note n’est pas encore sorti. Il n’a même pas encore été officialisé. Son numéro de série est RMX2071 et il a été développé par Realme, la marque alternative (et indépendante) d’Oppo. Il devrait s’agir de son prochain flagship qui succèdera au X2 Pro. Il a fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines et dont le lancement serait calé le 24 février prochain lors du MWC 2020. Comme le Mi 10, ce futur flagship devrait être animé par un Snapdragon 865 de Qualcomm.

Comment expliquer cette différence de score ? Deux pistes possibles. La première est liée aux autres composants. Les deux smartphones peuvent s’appuyer sur un volume de mémoire vive différent ou sur des supports de mémoire flash (stockage et RAM) de nature différente. Certains supports de stockage sont plus rapides que d’autres. Et AnTuTu prend en compte la bande passante en lecture et en écriture. La seconde piste concerne les routines. Certains smartphones détectent les applications de benchmarks pour surcadencer les cœurs applicatifs et/ou graphiques et obtenir de meilleures notes. Il est possible que nous soyons face à un tel cas. Nous en saurons davantage quand les deux mobiles seront disponibles et que d’autres tests seront réalisés.

Source : Android Authority