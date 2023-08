Le Raspberry Pi est enfin de retour en stock après des années de rupture

Les stocks de Raspberry Pi reviennent à la normale. De plus en plus d'unités sont produites et acheminées vers les clients en attente, tandis que les limitations d'achats sont levées petit à petit.



Pas facile de mettre la main sur un Raspberry Pi, ce micro-ordinateur qui tient dans la main, mais qui peut quand même faire tourner Windows 11 si vous le voulez. Cela fait des années que la grande majorité des revendeurs affichent des ruptures de stocks pour quasiment toute la ligne des produits de la marque. Eben Upton, PDG de Raspberry Pi, déclarait que 2023 serait “l'année de reprise”, mais il aura quand même fallu attendre 6 mois avant de voir une amélioration.

La production des micro-ordinateurs augmente régulièrement depuis janvier, pour atteindre aujourd'hui 1 million d'unités par mois. Une cadence qu'Eben Upton dit pouvoir maintenir “aussi longtemps que nécessaire pour assainir les arriérés clients restants et revenir à une disponibilité libre”. En effet, plusieurs sites de revendeurs officiels proposent enfin à l'achat les différentes versions du Raspbery Pi.

Les stocks de Raspberry Pi reviennent enfin à la normale

La situation n'est pas encore totalement stabilisée pour autant. La hausse de prix temporaire du Raspberry Pi 4 2 Go est toujours présente, et le PDG de l'entreprise a également laissé entendre que le développement du Raspberry Pi 5 était en pause. Il souhaite d'abord se concentrer sur une disponibilité suffisante du modèle 4, sorti il y a un peu plus de 4 ans. Enfin, certains vendeurs continuent d'imposer des restrictions d'achats pour éviter qu'une personne ne se procure trop de produits en une seule commande. La rapidité avec laquelle ces limitations seront levées variera selon le revendeur.

On peut tout de même espérer un retour à la normale dans les 6 mois restants de 2023. Une bonne nouvelle quand on connait les possibilités quasi-infinies des Raspberry Pi, de la console rétrogaming aux robots, en passant par des appareils photos, des systèmes de vidéosurveillance ou encore un livre qui écrit l'histoire que vous voulez grâce à ChatGPT (si si). Inutile d'attendre la version 5, le modèle 4 actuel est largement assez puissant pour faire tout cela.

Source : Ars Technica