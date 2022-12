Raspberry Pi 5 : vous ne pourrez pas vous en procurer en 2023, voici pourquoi

Les Raspberry Pi commencent à peine à être de nouveau disponibles pour le grand public. Selon le PDG de la compagnie, l'heure n'est pas forcément à l'innovation…

Si vous êtes bricoleur ou que vous utilisez le Raspberry Pi comme base de vos projets de rétrogaming, vous n’êtes pas sans savoir que, ces derniers temps, il est difficile de se procurer le petit ordinateur monocarte à processeur ARM de la Fondation Raspberry. Il est victime de son succès auprès des enseignants et des amateurs éclairés, et la crise de la chaîne logistique internationale affecte sa distribution.

Si la situation commence à s’améliorer, cette tension sur la disponibilité des composants aura tout de même des effets sur le long terme. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube ExplainingComputers, Eben Upton, PDG de Raspberry Pi détaille l’impact qu’ont eu la crise du Covid ainsi que la guerre en Ukraine sur la production de son entreprise. L’information la plus marquante dévoilée dans la vidéo est la suivante : Raspberry ne produira pas de nouveau modèle de Pi l’année prochaine. Le compteur restera bloqué à 4, en attendant des jours meilleurs, en 2024, peut-être.

Des puces à l'emballage, la crise de la chaîne logistique a impacté tous les composants des Raspberry Pi

Selon Me Upton, sa compagnie est parvenue à réserver plusieurs centaines de milliers de Raspberry Pi pour ses clients particuliers et les PME. Un public nombreux, mais qui n’achète pas en gros volumes. Il ajoute : « nous ne voulons pas que les gens aient à s’inscrire sur liste d’attente. Ils doivent pouvoir commander un Raspberry Pi et être livrés le lendemain matin ».

À l’heure actuelle, la demande est forte pour le Raspberry Pi 4, le RPi 3A+ ou encore le Pi Zero 2 W. C’est pourquoi il est hors de question pour l’instant d’utiliser des puces dans un nouveau produit tel que le Raspberry Pi 5. Le dirigeant confirme : » n’attendez pas le Pi 5 en 2023… l’année prochaine sera une année de reprise […] Nous serons très prudents sur notre manière d’aller de l’avant ».

