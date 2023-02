Windows 11 tourne sur un Raspberry Pi grâce à Tiny11, un petit exploit technique

Faire tourner Windows 11 sur un Raspberry Pi, mission impossible ? Plus maintenant grâce à Tiny11, la version allégée de Windows 11. Un petit exploit technique de plus pour une communauté adepte du bidouillage.

Jusqu’à aujourd’hui, il était inutile de penser à installer Windows 11 sur un Raspberry Pi, l’OS étant trop gourmand pour le petit ordinateur. Jusqu’à aujourd’hui seulement… Un exploit permis grâce à Tiny11, la version allégée du système d’exploitation de Microsoft.

Les développeurs derrière Tiny11, NDTEV, a déployé un fichier d’installation de Windows 11 ARM64. De ce fait, il est maintenant possible de l’installer sur le petit PC. Une manipulation qui a été notamment réalisée par le site américain Tom’s Hardware, qui a utilisé un Raspberry Pi 4 pour l'occasion.

Tiny11, la version allégée de Windows 11 qui tourne sur tout et n’importe quoi

Le Raspberry Pi 4 dispose d’un processeur Quad core Cortex-A72 cadencé à 1,5 Ghz, donc loin d’être un foudre de guerre, et la version utilisée par Tom’s Hardware n’embarque que 2 Go de RAM. Mais cela suffit pour Tiny11.

Il suffit de placer l’ISO de Tiny11 sur une clé USB, un SSD ou même une carte SD reliée au Raspberry Pi pour que l’installation se lance. Pour le reste, nous sommes dans du grand classique, les différentes étapes de la configuration se succédant comme sur une installation “normale”. A l’usage, Windows 11 fonctionne bien selon le site, même si quelques ralentissements ont été constatés notamment sur Edge.

A lire aussi – Windows 11 : un vilain watermark s’affichera en permanence si vous avez forcé l’installation

Le fait est que Windows 11 requiert certaines conditions précises afin de s’installer sur une machine. Il faut qu’elle soit équipée d’une puce TPM, évidemment, mais aussi d’un CPU cadencé à 1 Ghz au minimum, de 4 Go de RAM ou encore de 64 Go de stockage.

Tiny11 se montre moins gourmand. L’OS conçu par NTDEV enlève tous les aspects superflus de l’OS, comme les logiciels préinstallés et certains modules. De ce fait, il ne nécessite que 8 Go de stockage ainsi que 2 Go de RAM pour fonctionner correctement. Un petit exploit technique qui permet de l’installer sur n’importe quelle machine, même sur un Raspberry Pi 4. Bien entendu, il n’est pas conseillé d’utiliser cette version au quotidien, à cause du manque de certains logiciels ou encore de l’absence de suivi des mises à jour.