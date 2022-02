Le projecteur The Freestyle à nouveau en stock sur le Samsung Shop

Grande nouvelle : vous pouvez à nouveau vous procurer le projecteur tout terrain The Freestyle depuis le Samsung Shop ! Découvrez tous les détails de ce vidéoprojecteur nouvelle génération ci-dessous.

Profiter de The Freestyle sur le Samsung Shop

On vous en parlait déjà au début du mois, et le voilà qui refait surface sur le Samsung Shop : le projecteur The Freestyle est à nouveau disponible à l'achat chez le constructeur coréen !

Aussi polyvalent que haut de gamme, il est disponible à partir de 999€. Mais attention, il n'y a que 100 pièces disponibles ! Les stocks vont donc s'épuiser très vite et l'on ne peut que vous conseiller de ne pas perdre une seconde.

Compact, polyvalent et intelligent : LE projecteur à suivre en 2022

Samsung a profité du CES 2022 à Las Vegas au début de l'année pour présenter sa révolution dans l'univers des vidéoprojecteurs : The Freestyle. C'est un projecteur portable, compact et simple d'utilisation. Vous pouvez le poser sur n'importe quel support et il pourra projeter vos contenus sur le plafond ou le mur d'en face. Fait remarquable : si vous le poser sur un support qui n'est pas stable, The Freestyle peut s'adapter et vous proposer tout de même une image nette et droite.

Il adapte également automatiquement les contenus projetés pour s'assurer qu'ils sont droits et rectangulaires, et ce, sans que vous ne fassiez rien.

Autre bon point : vous pouvez l'amener partout avec vous grâce à son poids très léger de seulement 800 grammes. Il peut de plus se recharger grâce à une batterie externe de 50W/20V et plus.

Concernant la taille de l'écran projeté, là encore, The Freestyle fait fort. Le projecteur peut diffuser vos contenus à partir de 0,8m du mur et jusqu'à 2,7m. En fonction de son éloignement du mur, l'écran projeté sera plus ou moins grand. Vous pouvez ainsi profiter d'un écran de :

30″ à 0,8 du mur.

55″ à 1,5m du mur.

65″ à 1,7m du mur.

75″ à 2m du mur.

100″ à 2,7m du mur.

Sur sa fiche technique, on trouve également un haut-parleur 360 degrés de 5W, le PurColor, Le Full HD, la compatibilité HDR, l'accès à la plateforme Tizen, les assistants vocaux Bixby et Alexa, ainsi que la connexion avec votre mobile en un seul clic.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.