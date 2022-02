Sénégal-Égypte : la finale de la CAN 2021 de football diffusée en clair sur TMC

La CAN 2021 est à l'honneur sur TMC ! À l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la chaîne gratuite de la TNT en France a décidé de diffuser en clair l'ultime rencontre qui mettra aux prises le Sénégal et l'Égypte ce dimanche 6 février 2022.

Alors qu'il sera possible de regarder le match de Ligue 1 entre Monaco et Lyon sur Prime Video la veille, la chaîne TMC donne rendez-vous aux fans de football africain pour voir la finale de la CAN 2021 en clair.

CAN 2021 : Sénégal-Égypte diffusé en clair sur TMC

En effet, à plus de 48 heures de la dernière rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations, la dixième chaîne gratuite de la TNT a annoncé, via les réseaux sociaux, la diffusion en clair du match entre le Sénégal et l'Égypte ce dimanche 6 février 2022 et dont le coup d'envoi sera donné à 20 heures. Cette rencontre se tiendra au stade d'Olembé de Yaoundé (capitale du Cameroun).

SÉNÉGAL 🇸🇳⚡🇪🇬 ÉGYPTE 🏆 Rdv ce dimanche à 20h pour la finale de la #CAN2021 commentée par @gregmargotton et @BixeLizarazu ! #SENEGY Un pronostic ? 👇 pic.twitter.com/fMCYjp2NBq — TMC (@TMCtv) February 4, 2022

Au cours des demi-finales de la compétition, les Lions de la Teranga ont battu le Burkina Faso sur le score de 3-1 alors que les Pharaons sont venus à bout du Cameroun (pays organisateur) à l'issue d'une séance de tirs au but.

Enfin, durant les 4 dernières confrontations entre les deux nations à la CAN depuis 1986, les Sénégalais et les Égyptiens ont obtenu deux victoires chacun.