Samsung The Freestyle : profitez sans limite de vos contenus audio-vidéo avec cet incroyable projecteur tout terrain

Avec The Freestyle, un étonnant projecteur nomade, Samsung vous offre l’occasion de mieux profiter de tous vos contenus vidéo en les affichant où bon vous semble et agrémentés d’un étonnant son à 360 degrés.

Au CES de Las Vegas, Samsung a dévoilé en ce début d’année The Freestyle, une nouveauté tout à la fois fascinante et intrigante. Loin d’être un énième mini-projecteur, cet appareil au design unique et compact est conçu pour vous suivre au quotidien dans toutes vos activités. Il peut se transformer tour à tour en écran géant, en smart TV, en enceinte audio ou en diffuseur d’ambiance mêlant son et image.

Découvrir The Freestyle sur Samsung.com

La magie d’un design astucieux et compact

The Freestyle revêt l’apparence d’une petite enceinte connectée de forme cylindrique, au design épuré, aisément transportable dans un sac avec un poids de seulement 800 grammes. Cet astucieux appareil n’a besoin qu’une d’une prise électrique pour fonctionner. Il suffit de le brancher, avec le câble USB-C fourni, pour l’utiliser à l’endroit de votre choix, y compris en extérieur (une batterie complétera l’écosystème très bientôt). A vous les joies de la séance de ciné au camping ! Porté par un socle qui permet de le poser facilement au sol et de l’orienter sur un axe à 180 degrés The Freestyle offre une ergonomie irréprochable qui s’adapte à tous les environnements. D’un simple geste, on peut l’incliner pour passer d’un affichage du bas d’un mur jusqu’au plafond.

Une image bluffante sans réglage fastidieux

The Freestyle est conçu pour magnifier vos contenus quel que soit le recul dont vous disposez. A 80 cm du mur, il offre un affichage 80 cm de diagonale et peut atteindre une taille géante de plus de 2.5 m lorsqu’on l’éloigne du mur. Plus épatant encore, il bénéficie d’un système de réglage automatique de l’image pour s’assurer d’une image toujours droite et de mise au point automatique de la netteté. Adieu les galères pour obtenir une image à la fois droite et bien nette. Un mode de nivellement automatique permet même de compenser les irrégularités du sol en redressant l’image si cela s’avère nécessaire. Samsung n’a pour autant pas oublié d’offrir à son dernier-né les performances d’un projecteur de qualité. Compatible HDR et de type LED, The Freestyle offre une image Full HD aux couleurs éclatantes, capable d’atteindre une luminosité de 550 LED Lumen. Enfin, si le mur sur lequel vous projetez votre contenu n’est pas blanc, pas d’inquiétude, l’appareil s’avère capable de redonner de la vivacité aux couleurs pour un spectacle impressionnant de réalisme !

Vos contenus préférés ne vous quittent plus

Avec son système d’exploitation Tizen reconnu pour son haut niveau de performances, The Freestyle donne accès à une multitude de contenus à l’instar des Smart TV de Samsung. Des services de la marque aux applications les plus utilisées comme Netflix ou Disney+, le choix est vaste pour suivre vos séries préférées. Si vous êtes équipé d’un téléviseur Samsung compatible, vous suivrez (même si ce dernier est éteint) vos émissions TV depuis The Freestyle. Equipé d’un smartphone avec l’application SmartThings (ou AirPlay 2 pour les iPhone), vous pouvez aussi utiliser ce mini-projecteur pour diffuser le contenu de ce mobile au format XXL. Avec Tap View, il vous suffit de l’approcher de l’appareil et d’effectuer une simple pression pour diffuser son contenu audio ou vidéo.

Un son à 360 degrés pour parfaire l’ambiance

Les fonctions impressionnantes de ce séduisant appareil font également la part belle à la qualité audio. The Freestyle embarque ainsi un étonnant haut-parleur de 5 W, au son omni-directionnel de 360 degrés. L’occasion de renforcer votre immersion dans l’image lorsque vous regardez un programme, mais aussi de profiter pleinement de vos playlists sur smartphone.

Mieux encore, The Freestyle fera sensation au sein de votre entourage grâce à son talent pour mettre de l’ambiance. L’appareil embarque à cet effet de nombreux contenus pour transformer votre intérieur au gré de vos envies du moment. Il vous suffit pour cela de sélectionner un éclairage, une scène ou même une photo personnelle pour changer en un instant la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Avec ses deux assistants intégrés, Bixby et Amazon Alexa, ce mini vidéoprojecteur compatible Bluetooth et Wi-Fi n’a pas oublié d’être intelligent et se plie à vos exigences d’une simple commande vocale.

The Freestyle est disponible à la précommande au prix de 999 euros, pour une date officielle de lancement au 17 février.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.