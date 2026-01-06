Le prix du Xiaomi Redmi Note 15 5G en Europe vient de fuiter, il risque de faire mal à la concurrence

Xiaomi a officialisé le Redmi Note 15 5G, un smartphone au design soigné et à la fiche technique prometteuse. Une fuite dévoile maintenant ce qu’il pourrait coûter en Europe.

Les smartphones milieu de gamme suscitent un intérêt croissant. Avec la flambée du prix des composants, notamment la mémoire vive, les modèles haut de gamme deviennent de moins en moins accessibles. Face à cette réalité, de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers des modèles plus abordables, sans pour autant faire de compromis sur les fonctionnalités essentielles.

Xiaomi l’a bien compris en dévoilant sa nouvelle série Redmi Note 15. Parmi eux, le Redmi Note 15 5G se distingue déjà comme l’un des modèles les plus complets de sa catégorie. Il mise sur un design raffiné, une fiche technique solide et une grande autonomie à un prix contenu.

Le Xiaomi Redmi Note 15 5G serait lancé à 279 € en Europe

Selon Android Authority, le Redmi Note 15 5G devrait être commercialisé en Europe à partir de 279 euros pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce tarif agressif pourrait frapper fort sur un marché où les prix devraient grimper en 2026, notamment à cause de la crise mondiale des composants. Xiaomi semble anticiper cette tendance en misant sur un excellent rapport qualité-prix, sans rogner sur les performances ni la durabilité.

Le Redmi Note 15 5G embarque un écran AMOLED incurvé de 6,77 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité de 3 200 nits. Il est propulsé par le Snapdragon 6 Gen 3 et s’appuie sur une batterie de 5520 mAh compatible avec une charge rapide de 45 W. À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 108 MP signé Samsung, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. Le tout est certifié IP66 et livré sous Android 16 avec HyperOS 2.

Ce modèle se différencie nettement du Redmi Note 15 4G, proposé à 179 euros. Ce dernier mise sur un design plus classique et des composants plus modestes. La différence de 100 euros entre les deux est donc justifiée. Xiaomi promet par ailleurs 4 ans de mises à jour système et 6 ans de correctifs de sécurité sur l’ensemble de la gamme. Un effort rare à ce niveau de prix, qui pourrait bien séduire ceux qui cherchent un smartphone fiable, élégant et durable sans se ruiner.