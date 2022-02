Le prix du Realme X50 Pro est en chute libre pour les derniers jours des soldes

Dans le cadre des soldes d'hiver 2022, le smartphone haut de gamme Realme X50 Pro est proposé au meilleur prix du moment. C'est l'enseigne en ligne Rue du Commerce qui propose la meilleure offre pour acquérir le smartphone. Les personnes voulant s'en équiper peuvent donc le faire encore quelques jours à moindre coût.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone à mois de 400 euros, sans pour autant faire de concessions, le bon plan Rue du Commerce qui suit devrait être en adéquation avec vos attentes. Le Realme X50 Pro est en forte promotion dans le cadre des soldes d'hiver 2022. La version embarquant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne s'affiche à 379 €. Celle avec 12 Go de RAM est quant à elle proposée à 399 €, dans les coloris rouge et vert.

Concernant la fiche technique du terminal, on retrouve un écran bord à bord Super AMOLED d'une diagonale de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Sous le capot, le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 865, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Aussi, son autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 4200 mAh.

L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android. La partie photo n'est pas en reste puisqu'elle est assurée par la présence d'un double capteur principal de 64 + 12 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations sur ce smartphone haut de gamme proposé au prix d'un milieu de gamme, nous vous invitons à jetez un œil à notre test du realme X50 Pro.

