Le prix des Galaxy S23 révélé, la Wii battue par la Switch, c’est le récap

C’est un début de semaine en dent de scie pour Tesla. La marque américaine est concernée par plusieurs informations. Certaines sont bonnes. C’est notamment le cas de la confirmation du début de la production pour le Cybertruck, le véhicule tout-terrain tant attendu depuis plusieurs années. La date est calée en juin 2023. C’est une excellente nouvelle pour la firme d’Elon Musk.

À l’inverse, il y a deux informations moins heureuses. D’abord, un état américain, le Wyoming, voudrait interdire les voitures électriques. Il s’agit d’un état dont la principale ressource économique est le pétrole. Donc, les raisons sont évidemment financières. Mais cela pourrait faire boule de neige dans certains états très riches, comme le Texas. Ensuite, ce n’est pas une Tesla qui a été élue voiture de l’année en Europe, mais une Jeep. Et plus précisément l’Avenger, première voiture électrique de la marque du groupe Stellantis. C’est anecdotique. Mais c’est un signe. Voici les autres actualités qui ont marqué la journée du 16 janvier 2023.

Le prix des Galaxy S23 a été dévoilé, ça démarre à 799 dollars

Dans deux semaines, Samsung dévoilera les Galaxy S23, ces trois nouveaux smartphones haut de gamme lors de sa traditionnelle conférence Unpacked. C’est le premier grand rendez-vous de l’année. Grâce aux nombreuses fuites de ces dernières semaines, nous savons pratiquement tout sur ces trois smartphones. Parmi les rares qui manquent encore, il y a le prix. Une nouvelle fuite vient de dévoiler la fourchette tarifaire aux États-Unis de tous les modèles. Le Galaxy S23 « standard » devrait être proposé à 799 dollars, soit le même montant demandé par Apple pour l’iPhone 14. La version la plus chère du Galaxy S23 Ultra serait vendue à 1499 dollars. Soit 100 dollars de moins que l’iPhone 14 Pro Max le plus cher. Découvrez dans notre article tous les prix.

La Switch bat le record de vente de la Wii en France

Voilà. La Wii n’est plus la reine des consoles Nintendo en France. Son record a été battu par la Switch qui a dépassé les 7 millions d’unités vendues dans l’Hexagone, après 6 années d’une carrière très réussie. Rien qu’en 2022, la firme nippone a écoulé près d’un million d’exemplaires, notamment grâce à l’arrivée de la Switch OLED (équipée de son nouvel écran de 7 pouces). Grâce à cela, la console de Nintendo a dépassé son ainée, la Wii, qui détenait le titre de console Nintendo la plus vendue en France avec 6,3 millions d’exemplaires. Près d’un Français sur dix possède aujourd’hui une Switch.

Les Internautes ont passé 2000 milliards d’heures sur les réseaux sociaux en 2022

2022 a été l’année des réseaux sociaux. Et ce malgré de nombreux scandales autour des fake news, de l’incitation à la haine et toute la polémique autour du rachat de Twitter par Elon Musk, entre autre événements de l’année. 2002 a même été une année de record, puisque les réseaux sociaux ont accumulé une audience globale de 2000 milliards d’heures passées à consulter les messages et les commentaires. Soit une augmentation de 17 % par rapport à 2021. C’est comme si chaque habitant de la planète avait passé en moyenne 253 heures sur les réseaux sociaux sur l’année. Et cela compte même les enfants, les personnes âgées ou encore les foyers sans connexion Internet.

