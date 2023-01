La Nintendo Switch devient la console la plus vendue en France, la Wii est battue !

La Nintendo Switch continue d'exploser tous les records. Alors que la machine du constructeur nippon approche de sa sixième année de carrière, elle connaît toujours un succès retentissant, notamment en France. En effet, la Switch est devenue officiellement la console la plus vendue dans l'Hexagone. La Wii détenait jusqu'alors ce titre.

La Switch est la preuve vivante que les graphismes et la course à la puissance ne font pas tout dans le jeu vidéo. Bien qu'à la traîne d'un point de vue purement technique face à ses principaux concurrentes (PS4 et Xbox One, sans mentionner la PS5 et la Series X/S), la Switch a rapidement conquis les foules grâce à son concept novateur de machine hybride, offrant à la fois l'expérience d'une console portable et de salon.

Depuis son lancement en 2017, la Switch pulvérise des records de vente jusqu'alors détenus par d'anciennes consoles de Nintendo. En février 2022 notamment, la Switch a franchi les 103 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dépassant ainsi la PS1 et la Wii.

Et justement, nous venons d'apprendre que la Switch a battu un nouveau record en France. En effet, la console hybride affiche désormais plus de 7,09 millions d'exemplaires écoulés dans l'Hexagone. Résultat, la machine de Nintendo détrône sa grande soeur, à savoir la Wii, et devient tout simplement la console la plus vendue de l'histoire sur le sol français. Rien que ça.

10% de la population française possède une Nintendo Switch

Mine de rien, cela faisait 10 ans que la Wii détenait ce titre, avec 6,3 millions d'exemplaires. On retrouvait sur la seconde place du podium la PS4 de Sony, avec 6 millions de machines vendues. “Nous avons vendu 987 000 Switch en 2022, ce qui est la meilleure performance du marché. Une console sur deux en France l'an passé était une Switch”, précise Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, dans les colonnes du Figaro.

Concrètement, 10,5 % de la population française est équipée d'une Switch à l'heure à nous écrivons ces lignes ! Durant l'année 2022, Nintendo a également enregistré d'excellents chiffres sur les ventes de jeux, avec des titres amenés à figurer dans le classement des meilleures ventes de l'année du Syndicat des éditeurs de jeux vidéo en mars 2023.

Ainsi, Pokémon Violet/Ecarlate ont atteint les 700 000 ventes, suivi par Pokémon Arceus (575 000 ventes) et l'indéboulonnable Mario Kart 8 et ses 445 000 ventes. Une performance impressionnante pour ce jeu lancé en 2017 ! Quant à 2023, l'avenir s'annonce plutôt radieux pour la Switch avec le lancement à venir d'un poids lourd très attendu le 12 mai prochain : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.