Galaxy S23 : les prix des trois smartphones haut de gamme se dévoilent avant leur sortie

Samsung lèvera officiellement le voile sur ses Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra le 1er février prochain, mais avant ça, nous avons déjà une première idée des tarifs envisagés par Samsung pour ses trois smartphones.

Depuis quelques semaines, les rapports se contredisent souvent en ce qui concerne les tarifs des prochains Galaxy S23 haut de gamme de Samsung. Comme chaque année, certains prévoient que le géant technologique ne touchera pas à ses tarifs, tandis que nous avions également pu voir une fuite d’un opérateur sud-coréen annoncer une hausse des prix.

Un leaker plutôt bien informé, @RGcloudS, vient finalement de publier une première liste de prix pour les Galaxy S23. Samsung envisagerait de modifier légèrement sa grille tarifaire pour cette nouvelle génération, mais bonne nouvelle, les prix pourraient bien baisser pour certains modèles.

Le Galaxy S23 serait moins cher que le Galaxy S22

Si l’on en croit le leaker, le Galaxy S23 débuterait à seulement 799 dollars dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis qu’il faudra dépenser 849 dollars pour 256 Go de stockage. C’est donc 100 dollars de moins que le Galaxy S22, qui avait été lancé à 899 dollars en 2022.

De son côté, le Galaxy S23+ arriverait à 999 dollars pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 1049 dollars pour 256 Go de stockage. Enfin, le Galaxy S23 Ultra serait affiché à 1249 dollars avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 1349 dollars pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage et 1499 dollars pour 12 Go de mémoire vive et 1 To de mémoire flash.

À noter que la version 1 To ne devrait pas être disponible au lancement, celle-ci n’arriverait que 2 à 6 semaines après la sortie des autres modèles. De plus, pour justifier une telle différence de prix entre S23 et le S23+, Samsung n’équiperait pas son modèle le plus petit du Wi-Fi 7, contrairement aux autres versions.

Voici un récapitulatif des prix annoncés par le leaker :