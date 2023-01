Tesla : le Cybertruck entrera bien en production en juin 2023, le volant yoke sera proposé de série

Le yoke n’a pas fait l’unanimité auprès des propriétaires d'une Tesla. Cela n’empêche pas la compagnie américaine d’étendre sa disponibilité à d’autres modèles de la marque. Le Cybertruck, notamment, pourrait être équipé du déjà célèbre volant rectangulaire à sa sortie, en été 2023.

Dans un entretien accordé à « Ride the Lightning », un podcast dédié à l’actualité de Tesla, Franz von Holzhausen, le directeur de la conception de la marque, a dévoilé quelques détails concernant le Cybertruck, le SUV futuriste de Tesla Motors, dont les premiers modèles devraient être visibles sur les routes d’ici juin ou juillet 2023.

I revient sur l’évolution de son design, et sur le yoke, ce volant rectangulaire dont l'ergonomie divise les opinions, tout particulièrement. Alors que Tesla propose à nouveau le volant circulaire de série dans ses Model S et X, ce dernier sera en option dans le Cybertruck. Me Von Holzhausen ne précise pas s’ils devront payer ou pas pour obtenir un volant « normal ».

Le Cybertruck pourrait intégrer un yoke de série, le volant circulaire sera en option

De même, on apprend que le Cybertruck sera, en réalité, moins imposant que le prototype présenté jusqu’à maintenant et que la carrosserie sera uniquement en acier inoxydable. Aucune couche protectrice ne lui sera appliquée. Si vous veniez à faire une rayure, ses concepteurs ont d’ores et déjà prévu un moyen de l’éradiquer et de rendre à votre SUV son « finish » si particulier.

Le Cybertruck est l’une des voitures les plus attendues au monde, et Tesla devrait respecter le calendrier fixé l’année dernière. La production devrait débuter dans moins de six mois, pour un lancement prévu entre la mi-juin et mi-juillet 2023. Me Von Holzhausen se montre plus évasif lorsque la conversation en arrive sur le sujet du prix du Cybertruck. Les tarifs de Tesla changent fréquemment selon le contexte économique et politique. Les dirigeants de la compagnie hésitent donc à se montrer trop affirmatifs sur ce sujet. De l’avis des experts pourtant, les coûts de production de la marque américaine sont actuellement en baisse. Le Cybertruck pourrait être proposé à un prix légèrement inférieur à 45 000 $.

Source : Ride the lightning