L’iPhone pliable sera ultra-premium, avec un design inédit et vendu à un prix record

Apple s’apprête à entrer sur le marché des smartphones pliables avec un modèle haut de gamme. L’appareil adopterait un design innovant et embarquerait des fonctionnalités avancées. Mais son prix devrait dépasser un seuil jamais atteint pour un iPhone.

Les smartphones pliables se multiplient, avec des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 ou le Google Pixel 9 Pro Fold qui dominent le marché. Jusqu’ici, Apple est resté en retrait, la société préférant observer l’évolution de cette technologie avant de se lancer. Mais selon de nouvelles informations, la marque à la pomme finalise les détails de son premier iPhone pliable, qui pourrait être débarquer d’ici 2027.

D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, qui est souvent bien informé sur les projets d’Apple, ce futur iPhone pliable adopterait un format type “livre”. Ce dernier aurait avec un grand écran intérieur de 7,8 pouces sans pli visible et un écran externe de 5,5 pouces. Il serait conçu avec un châssis en alliage de titane et une charnière en acier inoxydable et titane pour assurer solidité et finesse. Son épaisseur avoisinerait 9 à 9,5 mm une fois plié et 4,5 à 4,8 mm une fois déplié.

Apple abandonnerait Face ID et mise sur un iPhone pliable axé sur l’intelligence artificielle

Contrairement aux autres modèles haut de gamme de la marque, cet iPhone pliable ne proposerait pas Face ID. Apple opterait à la place pour un capteur Touch ID intégré au bouton latéral, une décision motivée par un manque d’espace interne. En parallèle, la firme voudrait positionner cet appareil comme un véritable smartphone conçu pour l’intelligence artificielle. Son grand écran permettrait, par exemple, d’interagir avec un assistant IA tout en affichant simultanément d’autres applications, comme une carte ou un calendrier.

Ce positionnement premium se reflète aussi dans le prix : le futur iPhone pliable coûterait plus de 2 300 €, et pourrait même dépasser les 2 800 € selon certaines estimations. Apple miserait sur sa base d’utilisateurs fidèles pour assurer le succès du produit, malgré ce tarif exorbitant. La production de masse serait prévue pour fin 2026, avec une commercialisation en 2027. Un modèle de seconde génération serait déjà en préparation pour 2028, signe que la marque voit dans les smartphones pliables une évolution durable du marché.