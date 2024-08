Le Pixel 9 Pro XL est un excellent photophone, un nouveau modèle de Raspberry Pi5 parfait pour les petits portefeuilles, c’est le récap’ de la semaine

Le Pixel 9 Pro XL atterrit sur le podium des meilleurs photophones du marché, l’équipe Raspberry Pi lance un nouveau modèle de micro-ordinateur beaucoup moins cher, il est temps de dire Adieu au panneau de configuration de Windows 10 et 11, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Google Messages a droit à une subtile modification, Microsoft officialise la disparition du panneau de configuration de Windows 10 et 11 et Neuralink continue de travailler activement sur le développement de ses interfaces cerveau-machine. DXOMARK évalue les capacités photo du Pixel 9 Pro XL et place l’appareil à la deuxième place du classement des photophones les plus performants. Bonne nouvelle pour les petits budgets qui rêvaient de s’offrir le Raspberry Pi 5, il existe désormais un modèle moins cher que la version standard.

Raspberry Pi 5 : une version 2Go beaucoup moins chère

Le Raspberry Pi 5 séduit les foules, mais de nombreuses personnes ont été freinées par le prix de ce micro-ordinateur. Bonne nouvelle, il existe désormais une version 2 Go beaucoup plus accessible puisqu’elle coûte 56,95€. Comme le précise le PDG de Raspberry Pi Ltd, Eben Upton, outre la quantité de mémoire RAM, ce nouveau modèle est équipé du même processeur et de la même puce graphique que l’appareil standard.

Lire : Le Raspberry Pi 5 est trop cher pour vous ? Ce nouveau modèle devrait vous convenir

Google Messages : un changement subtil

La firme de Moutain View travaille sans arrêt au perfectionnement de son écosystème. Cette semaine, c’est Google Messages qui a droit à une modification très subtile. En effet, le bouton d’envoi de la messagerie instantanée a changé. Pour l’instant, seule la version bêta 20240813_00_RC00 profite de ce nouveau bouton. Reste à savoir si les utilisateurs l’apprécieront et si Google décidera de le déployer de manière plus globale à l’avenir.

Lire : Vous trouvez que quelque chose a changé dans Google Messages sans savoir quoi ? Ce n’est pas une hallucination

Windows 10 et 11 : le panneau de configuration va bientôt disparaitre

Depuis Windows 8, Microsoft vise à basculer les options du Panneau de configuration vers l’application Paramètres, qui « offre une expérience plus moderne et simplifiée », comme on peut le lire sur la page du support en ligne de Microsoft. C’est désormais officiel, même si aucune date n’a été fixée, le Panneau de configuration va bientôt disparaître dans Windows 10 et Windows 11.

Lire : Le panneau de configuration de Windows 10 et 11 va disparaître, c’est officiel

Neuralink : les interfaces cerveau-machine continuent de se développer

La société Neuralink, qui travaille activement sur les interfaces cerveau-machine, continue de faire de la science-fiction une réalité. Alors que Noland Arbaugh contrôlait ses appareils numériques uniquement grâce à la pensée au début de l’année, c’est au tour du deuxième patient de l’entreprise de vivre l’implantation du dispositif « Link ». Alex a pu créer des objets 3D ou encore jouer à Counter-Strike 2 simplement grâce à la force de son esprit.

Lire : Neuralink transforme son deuxième patient en gamer, regardez-le dominer Counter-Strike 2 par la pensée en vidéo

Le Pixel 9 Pro XL devient le deuxième meilleur photophone du marché

Quelques jours seulement après son lancement, le Pixel 9 Pro XL impressionne par ses qualités photo. En effet, les spécialistes de DXOMark ont testé l’appareil qui un score de 158 points. Le smartphone devient donc le 2ème meilleur photophone du marché après le Pura 70 Ultra de Huawei, qui conserve sa première place sur le podium. DXOMark ajoute que la partie écran est également excellente, notamment au niveau du rendu des couleurs et de sa bonne lisibilité.

Lire : Le Pixel 9 Pro XL adoubé par DXOMARK, le smartphone prend la deuxième place du classement des meilleurs photophones

Notre prise en main de la semaine

Découvrez nos premières impressions sur les trois derniers Pixel de Google

La nouvelle gamme de smartphones de Google sont désormais disponible, et il est temps de faire le point sur le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Bel écran, dalle plus lumineuse, design toujours aussi distinctif, Google reste fidèle à sa stratégie. Côté fiche technique, la puissance est au rendez-vous grâce au SoC Tensor, même s’il existe des smartphones bien plus performants. Google mise beaucoup sur l’IA dans cette nouvelle gamme, notamment avec Gemini embarqué par défaut dans chacun des modèles.

Lire : Les Pixel 9 sont disponibles, voici nos premières impressions sur les nouveaux smartphones de Google