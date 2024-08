Le Pixel 9 Pro XL adoubé par DXOMARK, le smartphone prend la deuxième place du classement des meilleurs photophones

Avec la sortie des nouveaux Pixel 9 de Google, les spécialistes de DXOMark se sont naturellement penchés sur les performances en photo des futurs smartphones du constructeur. Sans surprise, le Pixel 9 Pro XL s'impose d'ores et déjà comme l'un des meilleurs photophones du marché.

Comme vous le savez peut-être, Google a officiellement présenté ses nouveaux Pixel 9 ce 13 août 2024 à l'occasion d'une nouvelle conférence. Comme on pouvait s'y attendre, cette génération compte bien exploiter les avancées réalisées par Google sur l'IA, en commençant par une intégration native de Gemini.

Mais en attendant de pouvoir lire nos tests complets des différents appareils de la gamme (ils arrivent très bientôt), nous pouvons déjà avoir un aperçu des qualités des Pixel 9 et 9 Pro XL, du moins sur la partie photo et écran. En effet, les spécialistes de DXOMark viennent tout juste de rendre leur verdict.

Le Pixel 9 Pro XL, déjà n°2 des photophones

Commençons tout d'abord avec le Pixel 9 Pro XL et ses talents de photophone. Avec un score de 158 points, le flagship de la firme de Mountain View s'empare d'emblée de la seconde position au classement global. Le Pura 70 Ultra de Huawei reste toujours indétrôné.

D'après les dires de DXOMark, “sa qualité d'image et de vidéo exceptionnelle, grâce à une reproduction fidèle des couleurs, un autofocus fiable et une large plage dynamique, en font un appareil performant dans diverses conditions de prise de vue”. Les spécialistes ajoutent : “Le Pixel 9 Pro XL produit des couleurs précises et agréables et maintient une balance des blancs neutre, ce qui donne des portraits réalistes et des paysages vibrants.

Concernant la partie écran, c'est un triomphe total pour le Pixel 9 Pro XL. Avec un score de 158 points ici encore, l'appareil se hisse à la 1re place au classement global, mais aussi dans la catégorie des smartphones haut de gamme. DXOMark retient notamment l‘excellente lisibilité offerte par la dalle (2 840 cd/m² en mode haute luminosité et dans un environnement ultra lumineux de plus de 90 000 lux). Le rendu des couleurs se veut également très précis, “reproduisant fidèlement les nuances de couleur de peau”. La réponse tactile de l'appareil se veut quand à elle rapide et précise, grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Pixel 9 s'en sort avec les honneurs également

Concernant le Pixel 9, il s'empare de la 7e place au classement global des meilleurs photophones avec un score de 154 points. “Avec des couleurs vives, des tons de peau agréables, une exposition précise et une large plage dynamique, le Pixel 9 excelle aussi bien dans la photographie de paysage que de portrait”. D'après DXOMark, le Pixel 9 fait quasiment aussi bien que le modèle Premium sur tous les points en photo, à l'exception du zoom. Pour cause, cette version Vanilla s'appuie sur un zoom numérique, alors que le 9 Pro XL profite d'un téléobjectif dédié.

Concluons avec le verdict de DXOMark sur la partie écran du Pixel 9. Avec un score de 156 points, il grimpe sur la 3e marche du podium au classement général. “En tant que modèle de base de la série Pixel 9, il offre des performances exceptionnelles dans tous les domaines, notamment en termes de précision des couleurs, ce qui le rend très polyvalent pour divers cas d'utilisation, de la navigation sur le Web à la lecture de vidéos dans diverses conditions d'éclairage”, écrivent ces experts. Bien entendu, il conviendra de confirmer ou infirmer ces avis positifs dans nos tests complets à venir prochainement.