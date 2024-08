Le panneau de configuration de Windows 10 et 11 va disparaître, c’est officiel

Ce n'était qu'une question de temps, mais cette fois, ça y est : il va falloir dire adieu au panneau de configuration dans Windows 10 et 11. Microsoft a mis à jour une page de son support en ligne et le doute n'est plus permis.

Avant la sortie de Windows 8 en 2012, tous les utilisateurs du système d'exploitation de Microsoft avaient le même réflexe lorsqu'il s'agissait de changer un paramètre de leur ordinateur : ouvrir le Panneau de configuration. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, il est en illustration de cet article. Mais au lancement de l'application Paramètres, avec Windows 8 donc, cet agrégateur a perdu un peu de son utilité, et ce n'est pas allé en s'arrangeant.

À mesure que les années passent, Microsoft procède à une migration méthodique des options offertes par le Panneau de configuration vers le nouveau module Paramètres. Un procédé qui commence par petites touches, mais qui devient de plus en évident, surtout à partir de Windows 10. Sans jamais annoncer clairement que le panneau est voué à disparaître, la firme de Redmond continue de le dépouiller de ses fonctions sur Windows 11. Et c'est finalement la mise à jour d'une page du support Microsoft qui nous l'apprend : les jours du Panneau de configuration sont comptés.

Microsoft officialise la suppression du panneau de configuration dans Windows 10 et 11

En se rendant sur la page intitulée Outils de configuration système dans Windows et en déroulant l'entrée relative au Panneau de configuration, on peut lire la phrase suivante : “Le Panneau de configuration est en train d’être déprécié en faveur de l’application Paramètres , qui offre une expérience plus moderne et simplifiée“. Voilà la confirmation de ce que tout le monde soupçonnait depuis longtemps.

On peut s'étonner que le programme n'ait pas déjà disparu. Il y a pourtant deux raisons simples expliquées sur la même page. Il “existe toujours pour des raisons de compatibilité et pour fournir l’accès à certains paramètres qui n’ont pas encore été migrés“. Aucune date de suppression définitive n'a encore été annoncée.