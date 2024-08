Neuralink transforme son deuxième patient en gamer, regardez-le dominer Counter-Strike 2 par la pensée en vidéo

Neuralink, la startup d'Elon Musk, poursuit ses avancées dans le domaine des interfaces cerveau-machine. Son deuxième patient utilise désormais son implant pour jouer à Counter-Strike 2 en contrôlant le jeu uniquement par la pensée.

Les interfaces cerveau-machine sont en train de révolutionner la manière dont les humains interagissent avec la technologie. Ce domaine, autrefois réservé à la science-fiction, devient réalité grâce à des entreprises comme Neuralink. En exploitant les capacités du cerveau, ces technologies permettent de contrôler des dispositifs numériques sans interaction physique. Ils offrent ainsi des perspectives fascinantes pour les personnes atteintes de handicaps sévères.

Neuralink avait déjà fait parler d’elle début 2024 avec son premier patient, Noland Arbaugh. Suite à l'implantation du dispositif “Link”, Noland avait pu reprendre le contrôle de ses appareils numériques par la pensée. Cependant, des complications avaient surgi, entraînant une baisse de performance de l'interface. Pour y remédier, Neuralink avait mis à jour son dispositif, non seulement en corrigeant les problèmes, mais aussi en améliorant ses capacités. Fort de cette expérience, l'entreprise a ensuite procédé à l'implantation chez un deuxième patient, avec des résultats très prometteurs.

Neuralink permet à Alex de maîtriser Counter-Strike 2 avec la seule force de son esprit

Alex, le deuxième patient de Neuralink, a rapidement maîtrisé le contrôle de son ordinateur par la pensée dès les premiers essais après son implantation. En moins de cinq minutes, il pouvait déplacer le curseur de sa souris avec une précision surpassant les technologies d'assistance traditionnelles. Il a même battu le record de performance établi par Noland. En parallèle, il a aussi commencé à utiliser des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAD) pour créer des objets en 3D, une activité qu'il n’aurait jamais pu envisager avant son accident.

Mais c’est dans le domaine du jeu vidéo qu’Alex a vraiment repoussé les limites en jouant à Counter-Strike 2. Ce jeu nécessite des réflexes rapides et une coordination précise, il était auparavant impossible d’y jouer avec ses dispositifs d’assistance traditionnels. Désormais, en combinant le Link avec un joystick spécialisé, il peut contrôler les mouvements et la visée simultanément. Cela lui offre des capacités de jeu plus immersives et satisfaisantes. Neuralink continue d’améliorer cette technologie en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités pour les personnes atteintes de paralysie.