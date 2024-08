Les Pixel 9 sont disponibles, voici nos premières impressions sur les nouveaux smartphones de Google

C’est fini les précommandes pour trois des derniers smartphones de Google : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Vendus à partir de 899 euros, ils sont désormais disponibles. L’occasion idéale, en attendant nos tests complets des trois modèles, de vous dévoiler nos premières impressions sur le plus petit et le plus « économique » des trois modèles.

Le 13 août dernier, Google a présenté quatre smartphones et plusieurs accessoires connectés. Les quatre téléphones, qui avaient largement fait parler d’eux dans les nombreuses fuites des mois précédents, sont le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro Fold. Les prix de départ de ces téléphones s’échelonnent de 899 euros à 1899 euros. Et pour chaque modèle, vous avez plusieurs options de stockage (jusqu’à quatre).

Les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL sont disponibles

Si le Pixel 9 Pro Fold n’est pas encore disponible, les trois autres Pixel 9 ont débarqué cette semaine sur les étals des opérateurs et des boutiques (physiques et virtuelles) de France et d'ailleurs. Vous pouvez donc vous rendre dès à présent « dans toutes les bonnes crèmeries » pour vous procurer votre nouveau précieux. Naturellement, ces trois smartphones sont également arrivés à la rédaction pour passer sur le grill de nos tests. Et nous commencerons à les publier dans les prochains jours.

En attendant, après une petite semaine à nous accompagner au quotidien, nous avons déjà quelques petites remarques à partager avec vous. Et la première est générale : les Pixel 9 ont les épaules pour remplacer les Pixel 8. Google n’a pas changé de stratégie générale sur le design et les composants. Une stratégie qui ressemble de plus en plus à celles de Samsung et d’Apple. L’apparition d’un troisième modèle en est certainement le signe le plus évident.

La proposition matérielle des Pixel 9 a été améliorée

L’écran est toujours très beau, avec un très bon respect des couleurs. Mais la dalle est aussi plus lumineuse. Le design est toujours reconnaissable, même s’il a évolué. Le module photo compte toujours 2 ou 3 modules, mais certains capteurs ont été renforcé. Le SoC est toujours Tensor, un SoC qui n’est toujours pas une brute épaisse en terme de puissance, mais qui préfère optimiser ses ressources pour l’usage quotidien et l’IA. Parce que l’IA reste l’argument principal de Google pour se démarquer de la concurrence.

Vous retrouvez notamment cette IA au niveau photo, avec des fonctions extraordinairement puissantes durant la prise de vue et la retouche. Les possibilités sont tellement poussées que cela peut effrayer. Vous prenez une photo et vous pouvez en changer tous les détails, de la position des personnes au fond d’écran. Mais l’IA ne concerne pas que la photo : Gemini, désormais embarqué par défaut dans les téléphones, s’incruste un peu partout, depuis la messagerie jusqu’à la prise de note, en passant par la téléphonie et la personnalisation de l’interface.

Au quotidien, les Pixel 9 offrent une très bonne expérience. Impossible de savoir si cela est dû au produit en lui-même ou à l’aspect logiciel, tant les optimisations liées à l’IA sont importantes. Un peu comme Apple avec les iPhone dans une certaine mesure. Nos tests complets montreront ce qui relève vraiment du matériel. Et si l’augmentation tarifaire, assez élevée pour certains modèles, est justifiée. « Stay Tuned ».