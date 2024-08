Vous trouvez que quelque chose a changé dans Google Messages sans savoir quoi ? Ce n’est pas une hallucination

L'application de messagerie Google Messages a droit à un changement discret qui peut donner l'impression qu'en réalité rien n'a été modifié. Et pourtant si, voici de quoi il s'agit exactement.

La messagerie instantanée Google Messages est comme toutes les autres : elle profite de mises à jour ajoutant des fonctionnalités et modifiant son design à mesure que les années passent. Concernant les nouvelles options, la firme de Mountain View ne chôme pas. Des limitations pénibles vont enfin être levées par exemple, tandis que sans surprise l'intelligence artificielle Gemini s'invite dans l'application. Un ajout compatible avec de plus en plus de smartphones d'ailleurs.

En terme de look, Google apporte des changements plus ou moins marqués. Certains sont impossibles à manquer comme cette refonte graphique qui ne fait pas l’unanimité ou la transformation d'un aspect précis de l'application. D'autres peuvent passer inaperçus, sauf qu'ils laissent une impression diffuse que quelque chose n'est plus comme avant, sans que l'on parvienne à mettre le doigt dessus. Celui dont il est question ici en fait partie.

Voici ce qui a changé dans Google Messages, attention c'est subtil

En commençant à taper un message, rien ne semble avoir bougé à première vue. Et pourtant, le bouton d'envoi n'est plus le même. Jusqu'à présent, l'icône représentant un avion en papier était coloré en fonction du thème choisi, sur un fond clair ou sombre. Désormais, c'est l'inverse. Le fond du cercle est en couleur, tandis que l'icône ne l'est plus. Idem pour le petit cadenas qui indique que la conversation avec votre interlocuteur est chiffrée de bout en bout. Le tout est aussi légèrement plus petit qu'auparavant.

Ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas ce nouveau bouton immédiatement, il est pour le moment visible sur la version bêta 20240813_00_RC00 de Google Messages. Un déploiement global suivra sous peu, à une date inconnue. Il est également possible de Google revienne sur sa décision si les retours des utilisateurs sont massifs et majoritairement négatifs, mais là on voit mal ce que l'on pourrait reprocher à cette modification presque invisible.

