Le Raspberry Pi 5 est trop cher pour vous ? Ce nouveau modèle devrait vous convenir

Le micro-ordinateur Raspberry Pi 5 devient plus abordable avec la sortie d'un nouveau modèle dédié aux petits budgets. Voyons ce que cache l'appareil au format carte de crédit.



Sur le papier, le micro-ordinateur Raspberry Pi 5 fait envie. Sa fiche technique lui permet d'être utilisé dans à peu près tous les projets, de la console de jeux rétro au contrôle de robot sophistiqué, en passant par le mediacenter. La seule limite, c'est votre imagination. Et votre budget. Car l'appareil a beau être peu cher si on le compare à un PC classique, il reste un investissement que tout le monde ne peut pas se permettre facilement. D'autant que son prix a augmenté par rapport au Raspberry Pi 4 de 2019.

Si vous êtes de celles et ceux qui hésitent à franchir le pas, voici une bonne nouvelle pour vous : en plus des modèles 4 et 8 Go de mémoire RAM, le Raspberry Pi 5 se décline désormais dans une version 2 Go plus accessible que ses grands frères. La diminution de mémoire vive n'est pas forcément un obstacle selon ce que vous souhaitez faire et se révèlera suffisant dans la plupart des usages courants.

Ce nouveau modèle de Raspberry Pi 5 est idéal pour les petits budgets

“Nous apportons la puissance de notre plate-forme la plus moderne et toutes les optimisations que nous avons développées depuis le lancement des [modèles] à plus grande mémoire l'automne dernier, à un nouveau niveau de prix inférieur, et nous sommes impatients de voir ce que les gens en feront“, s'enthousiasme Eben Upton, PDG de Raspberry Pi Ltd.

Mis à part la quantité de mémoire RAM, la nouvelle version du Pi 5 est identique aux autres. Le processeur quatre cœurs ARM A76 (64 bits – 2,4 GHz) et la puce graphique Video Core VII 800 MHz intégrée sont donc de la partie par exemple, ainsi que les connectiques micro-HDMI, USB 3.0 ou encore Ethernet.

Lire aussi – Ce mini-ordinateur propose la 5G et une puce dédiée à l’IA, de quoi inquiéter le Raspberry Pi ?

Disponible dès maintenant chez la plupart des revendeurs en ligne, le Raspberry Pi 5 2 Go est affiché à 56,95 €. Pour rappel, le modèle 4 Go coûte 68 €, tandis que le plus puissant avec ses 8 Go de RAM monte à 89,90 €. À ces prix il faut ajouter les accessoires indispensables au bon fonctionnement de l'appareil comme une alimentation, une carte micro-SD et éventuellement un boitier associé à un système de refroidissement, fortement recommandé.