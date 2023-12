Renault 5 E-Tech : on en sait plus sur la citadine électrique et sa motorisation

La Renault 5 E-Tech électrique se dévoile avant sa présentation officielle au Salon de Genève en mars 2024. Voici un aperçu de son design rétro-futuriste et de ses performances électriques.

À quelques mois de son lancement au Salon de Genève en 2024, Renault a offert un aperçu exclusif de sa tant attendue Renault 5 E-Tech électrique. La marque au losange a récemment dévoilé les premières images officielles du modèle de série, créant une certaine d'excitation parmi les passionnés d'automobile électrique.

L'esthétique rétro-futuriste de la Renault 5 E-Tech électrique fait un clin d'œil au concept-car présenté en 2021. Les détails des phares, avec une forme en fer à cheval accentuée, évoquent le charme du modèle original des années 70. La signature lumineuse a évolué, passant des filaments pointus à une technologie d'éclairage plus moderne. L‘indicateur de charge lumineux sur le capot ajoute une touche contemporaine, promettant une interaction intuitive pour les propriétaires.

Des détails sur les packs de batterie et la motorisation de la R5 E-Tech

Au-delà de son design, la Renault 5 E-Tech promet des performances électriques remarquables. Reposant sur la plate-forme CMF-B EV, elle bénéficie d'un train arrière multibras, similaire à celui du nouveau Dacia Duster.

D’après les premières informations partagées par la marque au losange, la Renault 5 E-Tech sera proposée en deux versions distinctes. L’entrée de gamme embarquera une batterie de 40 kWh pour une autonomie de 310 km en cycle WLTP. Quant au modèle Premium, il disposera d’un accumulateur de 52 kWh, ce qui devrait lui permettre d’atteindre les 400 km d’autonomie (WLTP). Précisons que le constructeur a opté pour du LFP (lithium fer-phosphate) pour les deux packs de batterie.

Les batteries LFP ont l’avantage d’être moins chères à produire, mais offrent en contrepartie une densité énergétique moindre. Concernant le bloc moteur, nos confrères de l’Argus ont partagé quelques informations exclusives. Selon le média spécialisé, la R5 sera proposée avec un nouveau moteur ePT-100 kW. Plus léger que celui utilisé sur la Zoé (-20 kg sur la balance), il sera disponible en version 125 ch et 150 ch.

La Renault 5 E-Tech marque également l'introduction de la charge bidirectionnelle et de l'avatar Reno dans le système multimédia OpenR Link. Cette avancée technologique permettra aux conducteurs de bénéficier d'une expérience immersive et de services adaptés. Alors que Renault annonce maintenant un prix d’environ 25 000 €, soit 5 000 € de plus qu'annoncé précédemment, des informations supplémentaires seront bientôt divulguées. Les passionnés impatients peuvent d'ores et déjà se préparer à la révélation mondiale au Salon de Genève en février 2024.