Le pack complet Logitech MX Keys S Combo avec clavier et souris passe à prix cassé pour la rentrée, vite !

Les vacances d’été sont bel et bien terminées. Profitez de la rentrée pour renouveler votre matériel informatique. En ce moment, Rakuten propose le pack avec le clavier Logitech MX Keys S et sa souris à prix cassé. Normalement en vente à 219 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 144,99 € seulement avec le code ORDI15. C’est un prix sacrifié !

Pour fêter la rentrée, Rakuten casse les prix avec de nouveaux codes promo cumulables avec les offres en cours. Vous cherchez un nouvel ordinateur, un clavier, une souris ou d’autres équipements informatiques ? C’est le bon moment pour craquer.

Le Logitech MX Keys S Combo comprenant un clavier et une souris Logitech MX Master 3S est actuellement à prix réduit sur Rakuten et c’est vendu par Boulanger ! Habituellement en vente à 219 €, ce pack complet est affiché à 159,99 € seulement. Et avec le code ORDI15, il chute à 144,99 €. C’est un excellent prix !

Pour rappel, le code ORDI15 vous permet d’avoir 15 € offerts dès 119 € d’achat et le code ORDI50 vous permet d’obtenir 50 € de réduction dès 499 € d’achat. Ces codes sont valables sur une sélection de produits high-tech du lundi 8 septembre de 00h jusqu’au dimanche 14 septembre 23h59. Ne tardez pas, les meilleures offres risque rapidement d’être en rupture de stock.

Belle chute de prix sur le pack avec le clavier Logitech MX Keys S avec la souris Logitech MX Master 3S et le repose-poignet !

Avec son design épuré et plat, le clavier Logitech MX Keys S a été spécialement conçu pour les utilisateurs exigeants. Vous pouvez l’utiliser aussi bien au bureau qu’à la maison pour le télétravail ou en déplacement puisqu’il ne pèse que 810 grammes. Il est équipé des touches rétroéclairées concaves, silencieuses et optimisées pour une frappe fluide et précise.

Ce clavier est doté d’un pavé numérique pour un confort d’utilisation optimal. Vous pouvez ainsi réaliser simplement vos tâches comptables ou effectuer de longues saisies de chiffres.

Grâce à une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 jours avec rétroéclairage actif, et jusqu’à 5 mois sans rétroéclairage, vous pouvez emporter le clavier avec vous n’importe où sans vous soucier d’une panne de batterie. D’ailleurs, le rétroéclairage intelligent vous permet d’économiser de l’énergie puisqu’il est capable de détecter les mains à l’approche et d’ajuster automatiquement l’intensité selon la luminosité ambiante.

Le Logitech MX Keys S est un clavier sans fil compatible avec Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS, Android et iPadOS. Il a une portée de 10 mètres.

De son côté, la souris Logitech MX Master 3S n’est pas en reste. Confortable, précise et ergonomique, elle forme le pack parfait avec le clavier Logitech MX Keys S. Cette souris est compatible avec toutes les surfaces, même sur le verre, puisqu’elle est équipée d’un capteur laser d’une sensibilité maximale de 8000 DPI.

Tout comme le clavier, elle est compatible avec Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android et profite d’une portée sans fil de 10 mètres.