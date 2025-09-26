Le OnePlus 15 apparaît déjà dans un test, son écran va impressionner les joueurs

Le OnePlus 15 n’a pas encore été présenté que d'une vidéo circule déjà en ligne. Un YouTuber a pu prendre en main le smartphone avant tout le monde. Cette fuite donne un aperçu concret de ce qui nous attend.

La guerre des performances s’intensifie dans le haut de gamme. Les constructeurs cherchent à séduire un public de plus en plus tourné vers le jeu vidéo mobile, avec des écrans rapides et des processeurs toujours plus puissants. C’est dans ce contexte que le OnePlus 15, pourtant pas encore dévoilé officiellement, fait déjà l’objet de tests anticipés. Ce n’est pas une première pour la marque, plusieurs générations de OnePlus ayant déjà fuité en Chine avant leur lancement mondial.

C’est le YouTuber Geekerwan qui a publié cette prise en main en avance, une véritable fuite puisqu’aucune annonce n’a encore eu lieu du côté de OnePlus. Selon ses mesures, le smartphone embarque bien le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce processeur, tout juste dévoilé par Qualcomm, se montre plus puissant que l’Apple A19 Pro de l’iPhone 17 Pro sur la partie CPU. En matière de GPU, il dépasse aussi la puce d’Apple, même s’il reste derrière le Dimensity 9500 de MediaTek. Pour un modèle non encore officialisé, ces résultats sont déjà très parlants.

Le OnePlus 15 mise sur un écran pensé pour la vitesse et la réactivité

La fuite confirme également un écran inédit à 165 Hz, contre 120 Hz sur le précédent OnePlus 13. En pratique, cela permet d’atteindre jusqu’à 165 images par seconde dans les jeux compatibles. Le test, réalisé avec des vidéos au ralenti, montre que cette fluidité supplémentaire change la donne dans les FPS : mouvements plus rapides, meilleure précision et temps de réaction réduits. Dans les jeux de rôle ou de stratégie, l’effet est moins spectaculaire mais offre tout de même une sensation de réactivité accrue, utile pour les parties prolongées.

Les résultats obtenus placent même le OnePlus 15 devant certains concurrents directs utilisant le même processeur, comme le Xiaomi 17 Pro Max. Cela pourrait s’expliquer par une meilleure gestion thermique ou par des optimisations logicielles spécifiques. OnePlus travaillerait aussi avec des studios de jeux pour intégrer le support 165 fps dans des titres populaires comme Call of Duty Mobile, Clash of Clans ou League of Legends Mobile. Si cette prise en main concerne un modèle chinois, il faudra attendre la sortie mondiale prévue fin 2025 pour savoir si ces optimisations seront proposées à tous les utilisateurs.