OnePlus : la gamme Nord pourrait prendre son envol et devenir une marque à part entière

Comme Xiaomi l’avait fait avec sa gamme Poco, OnePlus envisagerait de se séparer de sa gamme Nord pour en faire une nouvelle marque à part entière. Nord volerait ainsi de ses propres ailes et la marque posséderait notamment sa propre équipe de développement.

Il semblerait bien que le succès de la gamme Nord donne des idées à OnePlus. L’entreprise chinoise songerait ainsi à faire de sa gamme une vraie nouvelle sous marque, un peu comme Xiaomi l’a fait avec sa gamme Poco. Lancée depuis 2020, la gamme Nord de OnePlus propose des smartphones d’entrée et de milieu de gamme.

Et face au succès qu’elle a su s’acquérir, la gamme de OnePlus pourrait bien très vite voler de ses propres ailes. Nord pourrait ainsi posséder sa propre équipe de développement et fonctionner de manière totalement indépendante. Nord pourrait toutefois utiliser le nom de marque de sa maison mère dans certains cas de figure. Et cela pourrait notamment se matérialiser par l’inscription « Nord par OnePlus » ou « Une marque OnePlus » sur le logo de la nouvelle marque.

OnePlus envisagerait de faire de sa gamme Nord une vraie marque à part entière

Cette indiscrétion vient d’être révélée par le site The Mobile India, qui selon ses sources, affirme que la marque OnePlus souhaiterait se dissocier de l’appellation Nord pour en faire une nouvelle marque à part entière. La marque Nord fonctionnerait ainsi de manière indépendante et elle garderait notamment sa couleur bleu clair. Si cette séparation est effectivement confirmée, cela pourrait permettre à Nord de s’étendre encore plus sur le marché des smartphones d’entrée et de milieu de gamme.

La marque pourrait lancer ses propres smartphones et elle pourrait s’appuyer sur ses propres boutiques, ce qui nous oriente vers le fait que Nord appuierait un peu plus sa présence hors ligne, si tout cela était confirmé. Aussi, Nord proposerait des smartphones avec une nouvelle interface installée par-dessus OxygenOS, avec des prix toujours abordables compris entre180 et 450 euros.

Mais ce n’est pas tout, car la nouvelle sous marque en devenir pourrait aussi se lancer sur d’autres marchés, avec une gamme de produits beaucoup plus étendue qu’à l’accoutumée. Cela pourrait concerner des bracelets ou des montres connectées, des écouteurs ou même des téléviseurs.