Le Commodore 64 de 1982 parvient à miner du Bitcoin, mais seulement à 0,3 H/s

Un youtubeur nommé 8-Bit Show And Tell a utilisé son Commodore 64 pour miner du Bitcoin. Le moddeur utilise pour cela le logiciel open source C64 Bitcoin Miner, publié par l'utilisateur de GitHub YTM/Elysium.

Au début de l’année, le Bitcoin était devenu si attractif que Tesla avait acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Même si sa valeur a baissé de manière significative la semaine dernière, la principale cryptomonnaie du monde est toujours attrayante pour les mineurs, car elle leur permet de gagner beaucoup d'argent.

Cependant, avec la pénurie de cartes graphiques, il devient compliqué pour les mineurs de s’approvisionner en composants. Un processeur permet également de miner du Bitcoin à une vitesse très lente, et certains ont découvert qu’il était même possible d’en miner en utilisant un ordinateur Commodore 64 de 1982, qui est équipé d’un processeur MOS Technology 6510.

À lire également : Les Macs M1 sont capables de miner de l’Ethereum

Le Commodore 64 peut miner du Bitcoin, mais il faut être patient

Le Commodore 64 dispose d'un processeur MOS Technology 6510, qui fonctionne à une fréquence d'environ 1,02 MHz. L’ordinateur dispose également de 64 Ko de RAM et d'une ROM de 20 Ko. Avec un taux de hachage de seulement 0.3 H/s, il faudra s’avérer extrêmement patient avant d’espérer devenir riche. En comparaison, certains ASICs actuels, qui sont spécifiquement conçus pour miner du Bitcoin, atteignent 100 tera-hash par seconde. Même la Nintendo Game Boy atteint un taux de hachage de 0,8 H/s.

Pour réaliser cette prouesse, le youtubeur 8-bit Show And Tell utilise un logiciel nommé Bitcoin Miner 64, qui disponible gratuitement sur la plateforme GitHub. Malheureusement, selon l'auteur, le mineur de logiciel utilisé a été écrit dans le langage informatique C et non dans la langue de la machine. En utilisant celle-ci, on pourrait obtenir des résultats 10 fois plus élevés, selon le youtubeur

Comme si cela ne suffisait pas, il serait même techniquement possible d'effectuer une mise à niveau matérielle sur le C64 à l'aide du SuperCPU, une carte supplémentaire qui pourrait pratiquement multiplier les performances par 20. Si vous comptez vous lancer prochainement dans le Bitcoin, vous devez savoir que son cours risque de s’effondrer de 50% dans les semaines à venir.

Source : 8-bit Show And Tell