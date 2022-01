Steam dévoile la configuration moyenne des joueurs PC, elle est beaucoup moins chère que prévu

Vous cherchez à vous renseigner sur la meilleure configuration PC du moment ? L’enquête mensuelle de Steam pourrait bien vous aider à faire votre choix. Et bonne nouvelle : votre portefeuille sera bien moins impacté que vous ne le pensez. En effet, la GTX 1060 arrive première du classement des cartes graphiques, tandis qu’Intel domine chez les processeurs.

Si vous êtes un joueur PC chevronné, Steam vous a peut-être déjà proposé de participer à son enquête mensuelle qui détermine la configuration la plus populaire auprès de ses utilisateurs. En effet, cette dernière est au cœur de toutes les préoccupations des gamers, qui pour la plupart souhaitent obtenir les meilleures performances possibles sur leurs titres préférés. D’autant que les PC doivent être de plus en plus musclés pour réussir à faire tourner les jeux récents.

Si au contraire 2022 sera l’année où vous succomberez enfin à la tentation de monter vous-même votre machine, cette enquête donne une bonne idée de ce qui est nécessaire pour obtenir des performances correctes. En l’accompagnant de diverses configurations spécialisées pour les jeux, comme nous avons pu le faire pour God of War ou Battlefield 2042, vous aurez un très bon aperçu de ce vers quoi vous devriez vous tourner.

La majorité des joueurs PC n’ont pas une machine de guerre

Commençons par le commencement : le système d’exploitation. La très grande majorité des joueurs sont encore sur Windows 10 à la fin 2021, un chiffre peu surprenant compte tenu du fait que de nombreux ordinateurs ne sont tout simplement pas compatibles avec Windows 11. Ils ne sont en effet que 15 % à utiliser la dernière version de l’OS. Côté processeur, Intel remporte le bras de fer contre AMD avec des CPU à la fréquence entre 2,3 GHz et 2,69 GHz (17 %) et entre 3,3 GHz et 3,69 GHz (15,6 %).

Beaucoup de joueurs n’optent donc pas pour les composants dernier cri qui battent tous les records de performance. Cela se confirme surtout au niveau des cartes graphiques. Dans ce domaine, c’est la GTX 1060 avec 8 Go de VRAM qui décroche la première place. Ce GPU sorti il y a plusieurs années dépasse largement les modèles plus récents. À titre de comparaison, la RTX 3090, le modèle le plus puissant, n’équipe que 0,43 % des PC.

La pénurie de composants n’y est évidemment pas pour rien. Les joueurs peinent à trouver des RTX 3000 en stock depuis maintenant deux ans, et la plupart ne peuvent se résoudre à les acheter à prix d’or quand elles sont disponibles. Aujourd’hui encore, les cartes graphiques se vendent presque deux fois plus cher que le prix conseillé par le constructeur.

Source : Steam