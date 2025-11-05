Steam Deck : une option permet enfin d’empêcher le burn-in de l’écran OLED, il était temps

Ce n'est pas nouveau, on sait depuis la sortie du Steam Deck (en 2023) que son OLED présente un risque de burn-in. Mais contrairement aux attentes, Valve n’avait pas prévu de protection dès le lancement pour éviter ce genre de problème. Bonne nouvelle : la situation évolue grâce à une nouvelle option activée par défaut.

Comme tout appareil qui utilise un écran OLED, le Steam Deck est sujet au risque de burn-in lors d’une utilisation prolongée. On pensait (à tort) que Valve avait pourtant fait le nécessaire dès la sortie de la console pour limiter la casse, mais il n'en est rien. Enfin, jusqu'à aujourd'hui.

Car le constructeur vient enfin d'ajouter à sa console une option toute simple, mais qui peut se révéler indispensable sur le long terme pour qui veut éviter le burn-in de l'écran.

Comment Valve veut réduire les problèmes de burn-in sur son Steam Deck

Pour limiter le problème de burn-in, Valve vient d'ajouter à son sa console une fonctionnalité qui permet de poursuivre un téléchargement, même lorsque l'écran de la console éteint. Cette option s’active automatiquement lorsque le Steam Deck est branché sur secteur. En revanche, lorsque la console se retrouve sur batterie, il convient de l’activer manuellement via les paramètres d’alimentation.

Deux méthodes permettent d’accéder à ce mode de téléchargement à faible consommation :

la première consiste à appuyer sur le bouton d’alimentation pendant un téléchargement actif, ce qui fait apparaître une invite pour continuer le téléchargement avec l’écran éteint. En acceptant, le Steam Deck passe en mode de puissance réduite. la seconde méthode est automatique : après une période d’inactivité, le système bascule lui-même dans ce mode.

Lorsque la console détecte une interaction ou une commande pendant un téléchargement en arrière-plan, un panneau d’état s’affiche brièvement pour montrer la progression et offre la possibilité de réveiller complètement le système ou de laisser le téléchargement se poursuivre. Pour préserver la batterie et éviter les interruptions, le Steam Deck quitte ce mode de téléchargement basse consommation et passe en veille complète dès que la batterie atteint 20 %.

La console entre alors dans un état spécial de faible consommation où le processeur, le stockage et le réseau restent actifs, tandis que l’écran est éteint pour économiser de l’énergie. Ce mode permet de continuer les téléchargements en arrière-plan, mais le système reste techniquement éveillé et consomme un peu d’énergie.

Sur batterie, ce mode doit être activé manuellement et bascule automatiquement en veille complète à 20 % de batterie pour éviter les arrêts inattendus. Toute interaction avec la console affiche un écran d’état rapide au lieu d’une séquence de réveil classique.