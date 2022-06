Le jeu de société Monopoly Arcade Pac-Man à seulement 8 euros sur Cdiscount

Tout le monde connait et a déjà joué au moins une fois dans sa vie au jeu de société Monopoly et au jeu vidéo Pac-Man. Mais que se passe-t’il quand on mixe les deux jeux ensemble ?

Cdiscount continue de nous offrir de belles opportunités pendant les soldes d’été 2022. C’est l’occasion de vous faire plaisir ainsi qu’à vos proches. C’est aussi le moment d’acheter des cadeaux à petit prix pour les futurs anniversaires. Pour les amateurs de jeux de plateau et d’arcade, voici la promotion à ne pas louper : Monopoly Arcade Pac-Man est en vente à seulement 8 euros. Normalement en vente pour une vingtaine d’euros chez les autres enseignes, vous bénéficiez ici d’un prix vraiment mini.

Quand le jeu Monopoly et la borne d’arcade Pac-Man se rencontrent, ça fait un jeu original qui plaira à tous les publics. Vous déplacez votre pion Pac-Man pour acheter des niveaux de jeu. Vous pouvez attraper des bonus, vous téléporter à l’autre bout du plateau, voler les cartes des autres joueurs… Mais attention à ne pas tomber sur la case prison et à ne pas vous faire attraper par un fantôme sous peine de perdre vos points.

Dans la boîte de jeu, vous trouverez une petite borne d’arcade Pac-Man. Elle vous sert à compter les points des différents joueurs mais ce n’est pas tout. À chaque fois que vous passez par la case départ, vous pouvez faire une petite partie de Pac-Man qui vous permet de gagner des points bonus.

