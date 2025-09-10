Promo SFR : le Google Pixel 10 Pro chute à un tarif jamais vu !

Le Google Pixel 10 Pro, référence en matière d’IA et de photographie, bénéficie d’une promotion exceptionnelle chez SFR. Grâce à une offre combinant forfait et remboursement, il devient accessible à un prix inédit. Une opportunité à saisir sans attendre.

Depuis son lancement, le Google Pixel 10 Pro s’est imposé comme l’un des smartphones les plus avancés du marché. Plébiscité pour ses innovations en matière d’intelligence artificielle et son excellence photographique, il séduit autant les amateurs de technologies que les passionnés de photo. Bonne nouvelle : grâce à une offre spéciale SFR, ce smartphone d’exception est désormais proposé à prix mini !

En ce moment chez SFR, le Google Pixel 10 Pro est en effet proposé à seulement 289 € à l’achat avec ensuite 24 mensualités de 8 € à payer. Comment profiter de cette offre ? Vous devez :

Souscrire au forfait 350Go de SFR

de SFR Bénéficier d’une offre de remboursement de 80 € via un coupon

En somme, grâce à SFR, vous pouvez en ce moment avoir un forfait avec une large enveloppe de données mobiles ET un smartphone dernière génération boosté à l’IA.

L’intelligence artificielle au cœur du Pixel 10 Pro

Si le Pixel 10 Pro fait autant parler de lui, c’est parce qu’il embarque la nouvelle génération de modèles Gemini, développés par Google. L’IA ne se contente plus d’être une aide ponctuelle : elle devient un véritable moteur de l’expérience utilisateur, aussi bien dans la créativité que dans la productivité.

La Gemini Live Camera en est l’exemple le plus marquant. Grâce à elle, l’appareil photo ne sert plus seulement à capturer une image, mais aussi à analyser la scène. Il suffit de pointer l’objectif pour obtenir des conseils instantanés : suggestions de décoration, recettes adaptées au contenu du frigo, ou encore idées vestimentaires selon votre garde-robe. Cette interaction visuelle transforme le smartphone en un assistant personnel, réactif et intuitif.

Autre atout de taille : la génération de vidéos par IA avec Veo 3. L’utilisateur n’a qu’à décrire son idée pour que le Pixel 10 Pro crée automatiquement une courte vidéo réaliste, avec son et rendu naturel. Une solution idéale pour les créateurs de contenus ou toute personne souhaitant mettre en forme rapidement un concept. Cet outil place la créativité à portée de main, sans compétences techniques particulières.

Enfin, le Coach Photo vient enrichir l’expérience photographique. Alimenté par Gemini, il analyse la lumière, l’angle et le décor pour suggérer la meilleure configuration. Le résultat : des clichés toujours réussis, même sans connaissances approfondies en photo. Cette fonctionnalité illustre parfaitement l’approche de Google : mettre la puissance de l’IA au service de tous, simplement et efficacement.

Performances et design haut de gamme

Au-delà de ces innovations logicielles, le Pixel 10 Pro impressionne également par ses performances matérielles. Son téléobjectif de 48 Mpx et son Zoom Pro x100 repoussent les limites de la photographie mobile, permettant de capturer des détails à distance avec une précision saisissante. Son triple module photo, complété par un zoom x20 haute résolution, offre une polyvalence rarement égalée.

Ajoutons à cela un écran Super Actua ultra lumineux (3 300 nits), une autonomie pouvant dépasser 24 heures et jusqu’à 100 heures en mode ultra économiseur, ainsi qu’une recharge rapide à plus de 50 % en 30 minutes. L’ensemble est soutenu par la puce Tensor G5, la plus puissante jamais conçue par Google.

Finalement, avec son design premium, sa résistance à l’eau et à la poussière, et ses sept ans de mises à jour garanties, le Google Pixel 10 Pro est taillé pour durer.

Grâce à l’offre SFR combinant prix réduit, paiement en plusieurs fois, forfait généreux et remboursement différé, il devient bien plus accessible qu’à son lancement. Pour celles et ceux qui veulent un smartphone à la pointe de l’IA et de la photographie, c’est le moment idéal de franchir le pas. L’offre est limitée : mieux vaut en profiter rapidement.

