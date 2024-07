Les fuites autour des Pixel 9 ne s'arrêtent plus. Après les concepts vidéo, les rendus 3D et les images volées, une première prise en main vidéo du modèle Vanilla vient de faire surface sur la toile. Le smartphone est d'ailleurs paré d'un coloris inédit.

Depuis ces dernières semaines, les fuites concernant les Pixel 9 s'enchaînent à vitesse grand V. Pour cause, nous avons d'ores et déjà eu le droit à une avalanche de photos volées, de quoi nous permettre de constater les retouches importantes apportées au design de cette nouvelle gamme.

En effet, Google a choisi d'apporter un coup de pinceau à la ligne de son smartphone phare. Grâce à ces premiers clichés, nous avons pu découvrir le nouvel élément de design le plus frappant de l'appareil : ce module photo en forme de pilule qui dépasse à l'arrière.

Grâce à des rendus partagées par le leaker réputé @OnLeaks, on a également pu avoir un aperçu concret du look potentiel du Pixel 9 Pro, la version Premium du smartphone. Ainsi, l'appareil adopterait un format plus compact, avec des coins plus anguleux et plus nets, un écran presque plat et des coins plus arrondis que par le passé.

Le Pixel 9 fait une sortie remarquée en vidéo

Mais en ce mardi 2 juillet 2024, les fuites sont passées à la vitesse supérieure. En effet, un certain @Hanibioud vient de partager sur X une courte prise en main vidéo du Pixel 9. On aperçoit brièvement l'appareil dans sa version 256 Go, le tout habillé d'un coloris rose plutôt pétant et original. Force est de constater que les spéculations de OnLeaks sur le design étaient plutôt proches de la réalité.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024

Le module photo retravaillé est bien présent à l'arrière, tandis que les bords sont effectivement plus arrondis dans les coins. Les côtés sont aussi plus plats qu'à l'accoutumée, ce qui donne des airs d'iPhone 15 ou de Galaxy S24 à ce Pixel 9. Précision importante, @hanibioud assure que ce Pixel 9 provient des stocks du constructeur pour le marché algérien.

Il faudra toutefois prendre cette vidéo avec des pincettes, surtout qu'on ne voit à aucun moment le smartphone en état de marche. Difficile donc de savoir s'il s'agit d'une unité factice ou non. Quoi qu'il en soit, l'utilisateur affirme qu'il partagera d'autres informations sur l'appareil dès demain. Pour rappel, Google a choisi de bouleverser son calendrier habituel avec cette nouvelle génération de Pixel. D'ordinaire présentés en octobre, le constructeur a choisi de lever le voile sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL dès ce 13 août 2024.