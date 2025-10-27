Votre Pixel 10 n’accepte pas la charge sans fil ? C’est normal, d’après Google

De nombreux utilisateurs ont remarqué un comportement étrange de leur Pixel lorsqu'ils tentent de le charger sans fil. Il arrive en effet que le smartphone affiche un point d'interrogation plutôt que l'icône habituelle de charge. Google a pris la parole en déclarant que ce dernier agit normalement – mais qu'une solution arrive malgré tout.

Les Pixel de Google ne sont pas vraiment connus pour avoir des lancements en douceur et malheureusement, ce n'est pas la dernière mouture qui viendra prouver le contraire. Depuis la sortie des Pixel 10, plusieurs bugs, plus ou moins importants, sont venus gâcher la fête. Celui qui a fait le plus parler ces derniers jours est sans doute le problème d'incompatibilité avec le célèbre jeu Genshin Impact, qui fait totalement perdre les pédales au smartphone.

Quant au plus retentissant, il s'agit bien entendu du modèle Fold qui a littéralement prix feu lors d'un test de durabilité. Bref, le Pixel 10 enchaîne les désagréments et ses utilisateurs ne sont visiblement pas encore au bout de leurs surprises. En effet, depuis quelques jours, ils sont plusieurs à rapporter un comportement étrange de l'appareil lorsque celui-ci tente de se connecter à une recharge sans fil. Il arrive que plutôt que de se recharger, le smartphone affiche un grand point d'interrogation sur son écran.

Voici pourquoi votre Pixel 10 ne se charge pas sans fil

Cette fois, Google a réagi rapidement en expliquant la cause du problème. Selon la firme de Mountain View, il s'agit ni moins que d'un problème de compatibilité. Le point d'interrogation apparaît lorsque l'on tente de charger son Pixel 10 avec un chargeur sans fil Qi, et non Qi2. Google conseille donc aux utilisateurs de se munir d'un chargeur Qi2 pour résoudre le problème. Un conseil relativement étrange, dans la mesure ou Qi2 est censé être rétrocompatible avec les chargeurs Qi.

Google ne s'est d'ailleurs pas étendu sur ce point. En revanche, la firme promet de régler rapidement le problème. La prochaine mise à jour devrait en effet contenir un correctif qui rendra compatible tous les Pixel 10 avec les chargeurs sans fil Qi. En attendant, vous pouvez soit opter pour un chargeur Qi2, soit vous contenter d'une charge filaire le temps que le correctif arrive sur votre smartphone.