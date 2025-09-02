Le Galaxy Z TriFold serait annoncé très bientôt, et Samsung a d’autres surprises en réserve

Samsung préparerait un grand événement d'annonce à la fin du mois. Son smartphone TriFold, son casque Android XR et ses lunettes connectées IA seraient présentés.

En juillet dernier, Samsung présentait ses résultats financiers pour le trimestre écoulé et suggérait que de nouveaux produits au design innovant allaient être présentés au public avant la fin de l'année civile. Et on ne devrait pas attendre bien longtemps pour voir ces appareils puisque le constructeur pourrait tenir une conférence Galaxy Unpacked en Corée du Sud le 29 septembre 2025. Lors de celle-ci, la marque annoncerait trois dispositifs, rapporte Ice Universe.

Le premier est un smartphone pliable en deux, et qui disposerait donc de trois espaces d'affichage séparés par deux charnières au niveau de l'écran principal. Il pourrait être baptisé Galaxy Z TriFold. Récemment, une vidéo de démonstration nous expliquait comment replier correctement ce Galaxy Z TriFold. On y voit qu'il faut rabattre le volet de gauche sur celui du milieu, puis ces deux-là sur celui de droite, une conception différente de celle du Huawei Mate XT.

Le TriFold, un casque Android XR et des lunettes connectées

Le principal intérêt du TriFold est d'offrir aux utilisateurs un espace d'affichage encore plus conséquent qu'avec les Galaxy Z Fold. On a ici une diagonale d'écran digne d'une tablette, mais avec la possibilité de plier le mobile pour garder un format compact, facile à transporter et donnant la possibilité de l'utiliser aussi à une main. Un prix autour des 3 000 euros est évoqué pour ce dispositif.

Lors du même événement, Samsung présenterait la version commerciale de Project Moohan, son casque de réalité mixte sous Android XR. Il s'agit d'un concurrent à l'Apple Vision Pro. Il serait propulsé par une puce Snapdragon XR2+ Gen 2 et serait équipé d'un écran micro-OLED de 1,3 pouce pour une définition 3 552 × 3 840 pixels et une forte luminosité. Son tarif pourrait atteindre 2 500 euros.

Enfin, le dernier appareil est une paire de lunettes connectées basées sur l'IA. Celles-ci embarqueraient des haut-parleurs, des microphones et un capteur photo. Les lunettes seraient un accessoire relié au smartphone, comme une montre, et ne seraient pas indépendantes. Elles n'auront d'ailleurs pas d'écran pour la réalité augmentée ou la navigation. Des lunettes sous Android XR sont en projet chez Google, et sans doute chez Samsung, mais elles ne sont pas pour tout de suite.