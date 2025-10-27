Samsung s’apprête à lancer son Z Tri Fold, mais il pourrait vous passer sous le nez à cause de cette raison

Samsung s’apprête à dévoiler un smartphone pliable encore jamais vu, capable de se replier en trois volets. L’appareil intrigue autant par son design que par son tarif annoncé. Mais une surprise pourrait bien venir du marché visé par la marque.

En 2025, Samsung multiplie les nouveautés. Après un casque de réalité mixte et le Galaxy S25 Edge, la marque s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone pliable au design inédit. Avec des écrans qui se déplient en trois volets, ce modèle vise à repousser encore les limites du format pliable. Mais cette innovation risque de rester hors de portée pour une grande partie du public mondial.

Le Z Tri Fold, nom que l'on a temporairement donné à cet appareil, devrait être présenté cette semaine en Corée du Sud, lors du sommet des dirigeants de l’APEC. L’événement se déroule entre le 28 et le 31 octobre dans la province de Gyeongju. Samsung n’a pas encore officialisé la date précise de la présentation ni confirmé la commercialisation à l’international. Plusieurs sources évoquent toutefois un lancement dès le mois de novembre, suivi d’une distribution très limitée.

Unfortunately for foldable enthusiasts — and despite recent rumors to the contrary — I think it's very unlikely that Samsung will release its first trifold beyond Korea, the greater Chinese market (including Singapore & Taiwan), & possibly the UAE. I'd love to be wrong, though. — Evan Blass (@evleaks) October 26, 2025

Le Z Tri Fold pourrait être réservé à l’Asie à cause de son prix

Selon les dernières fuites, Samsung ne prévoit de commercialiser le Z Tri Fold que dans certains pays asiatiques comme la Corée du Sud, la Chine, Singapour ou encore Taïwan. Le marché occidental pourrait être totalement écarté, malgré les rumeurs initiales d’un lancement aux États-Unis. Une hypothèse renforcée par le prix attendu de l’appareil, estimé à près de 2 500 euros. Ce tarif en ferait l’un des smartphones les plus chers jamais proposés par la marque, ce qui justifie une stratégie de lancement prudente.

Le Z Tri Fold resterait donc un produit très exclusif, au moins dans un premier temps. Samsung envisagerait de ne produire que 50 000 unités pour démarrer. Les caractéristiques techniques sont encore floues, mais l’appareil pourrait intégrer un capteur photo de 200 mégapixels et un processeur Snapdragon 8 Elite de génération précédente. Autre élément notable : le smartphone utiliserait trois batteries reliées entre elles pour améliorer l’autonomie, un point souvent critiqué sur les modèles pliables. Ce système garantirait une alimentation constante, quel que soit le mode d’utilisation ou l’état de pliage. Avec ce format inédit, le fabricant vise clairement un usage hybride entre téléphone et tablette.