Le Galaxy Z Fold 3 est meilleur en photo que le Galaxy S21 Ultra, selon DXOMARK

Le Galaxy S21 Ultra est un des meilleurs photophones de 2021, mais celui-ci a pourtant été dépassé sur le classement photo de DXOMARK par un autre smartphone de Samsung, le Galaxy Z Fold 3.

D’après les tests réalisés par DXOMARK, le smartphone pliable Galaxy Z Fold 3 serait plus performant en photo que le Galaxy S21 Ultra. En effet, le Galaxy Z Fold 3 a réussi à atteindre un score général de 124 points, soit 1 point de plus que le Galaxy S21 Ultra dans sa version Snapdragon, et 3 points de plus que le Galaxy S21 Ultra français, dans sa version Exynos.

Pourtant, le Galaxy S21 Ultra utilise un plus grand nombre de capteurs, et ceux-ci sont plus performants que ceux du Galaxy Z Fold 3. En effet, on retrouve un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif 3X de 10 MP ainsi qu’un périscope 10X de 10 MP. De son côté, le Galaxy Z Fold 3 n’utilise que trois caméras de 12 MP, dont un capteur principal, un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif 2X.

Le S21 Ultra souffre d’une mauvaise optimisation, et se fait détrôner par le Galaxy Z Fold 3

Malgré la présence de meilleurs capteurs, le Galaxy Z Fold 3 a réussi à détrôner le Galaxy S21 Ultra en photo sur DXOMARK. Avec des scores en photo, zoom et vidéo de 134, 66 et 103 points, il fait donc mieux que les 128, 76 et 98 points du Galaxy S21 Ultra. Ce dernier est néanmoins mieux classé dans la catégorie Zoom, puisqu’il offre deux téléobjectifs différents.

En photo, DXOMARK s’est rendu compte que le Galaxy Z Fold 3 est légèrement mieux optimisé que le Galaxy S21 Ultra. Le Samsung Galaxy S21 Ultra avait beaucoup déçu les fans du fabricant, puisque selon les résultats de DXOMARK, le smartphone est moins bon en photo que son prédécesseur, le Galaxy S20 Ultra. Il aura fallu attendre plusieurs mises à jour avant que Samsung ne corrige les nombreux bugs.

Le smartphone pliable de Samsung aurait apparemment présenté des performances d’autofocus plus fiables ainsi qu’une exposition, des couleurs et des textures légèrement meilleures. En vidéo, le Galaxy Z Fold 3 se classe loin d’autres smartphones tels que l’iPhone 13 Pro Max ou le Xiaomi Mi 11 Ultra, mais il réussit vraisemblablement à faire mieux que le Galaxy S21 Ultra.

Source : DXOMARK