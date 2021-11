Le Pixel 6 Pro est moins bon en photo que l’iPhone 13 Pro, DxO Mark a tranché

DxO Mark a publié son test photo du Pixel 6 Pro, le dernier smartphone haut de gamme de Google. Il bénéficie de la meilleure note obtenue par un Pixel jusqu’à présent : 135 points. Il atteint ainsi la septième place du classement, derrière les iPhone 13 Pro et Pro Max, ainsi que le Mi 11 Ultra, le P50 Pro ou encore les Mate 40 Pro et Pro+.

La semaine dernière, nous avons publié dans nos colonnes les tests des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le premier offre un excellent rapport qualité-prix, même s’il est desservi par une autonomie moyenne et une expérience de charge qui aurait dû être meilleure. Le second se présente comme l’un des tous meilleurs smartphones de l’année 2021, rien que ça. Vous pouvez également retrouver sur notre chaîne YouTube un test croisé des deux smartphones (à retrouver aussi en fin de cet article).

Lire aussi – Meilleurs smartphones pour la photo 2021 : quel modèle acheter ?

Les deux smartphones sont équipés d’un capteur principal 50 mégapixels et d’un capteur secondaire 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Selon les résultats de nos tests, les deux smartphones offrent une expérience photo très qualitative. Bien sûr, celle du Pixel 6 Pro est améliorée grâce à l’intégration d’un téléobjectif (associé à un capteur 48 mégapixels) permettant de bénéficier d’un zoom optique 4x. Nous pensons que Google offre ici une alternative crédible aux poids lourds de la photographie mobile : S21 Ultra, Mi 11 Ultra, P50 Pro et iPhone 13 Pro / Pro Max.

Le Pixel 6 Pro meilleur photophone de Google selon DxO mark

DxO Mark, spécialiste de la photographie en téléphonie, semble être d’accord avec nous. Le laboratoire a en effet publié cette semaine le test photographique (capteurs arrière et capteur selfie) du Pixel 6 Pro. Et il obtient la meilleure note attribuée à un Pixel par ce site : 135 points. Le Pixel 6 Pro devance le Pixel 5 de 15 points. Même chose pour les selfies : le Pixel 6 Pro devance tous les autres Pixel, avec 102 points. Le Pixel 5 n’en obtenait que 94.

Avec 135 points, le Pixel 6 Pro n’est cependant pas le meilleur photophone, selon DxO Mark. Il se positionne en septième position. Sur le podium, nous retrouvons le P50 Pro, le Mi 11 Ultra, le Mate 40 Pro+. Suivent ensuite l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 Pro et le Mate 40 Pro. Deux petits points séparent seulement les modèles d’Apple et le Pixel 6 Pro.

Selon DxO, les points forts du Pixel 6 Pro sont la finesse des photos en journée et en intérieur, le niveau de détails dans les ombres, le respect des couleurs, les détails en téléphoto, les réglages d’exposition en vidéo et la rapidité de l’autofocus en journée. Les points faibles sont le bokeh mal défini, le bruit en basse luminosité, l’instabilité des couleurs en vidéo, l’angle de vue plus faible que la concurrence avec l’ultra grand-angle et l’impossibilité de voir l’effet bokeh dans la prévisualisation. Ce dernier point a également été relevé dans notre propre test.

Source : DxO Mark