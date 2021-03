Galaxy S21 Ultra : il est moins bon en photo que le Galaxy S20 Ultra, selon DxOMark

Le laboratoire de test francilien DxOMark a publié son test du Galaxy S21 Ultra, le dernier smartphone haut de gamme de Samsung. Il obtient 121 points en photo, soit une note inférieure de 5 points à la note de la version Exynos du Galaxy S20 Ultra. Il atteint également les 70 points en audio et les 91 points en affichage. Dans ce dernier domaine, il prend la première place.

La photographie sur les smartphones est devenue très importante. Au point que cette rubrique de nos tests a pris une très grande importance. Nous en voulons pour preuve notre test de l’iPhone 12 Pro Max, où « les parties » (car il y en a plusieurs) consacrées à la photo et la vidéo représentent près de la moitié du contenu. Huawei en a même fait son cheval de bataille. La marque monopolise depuis plusieurs années déjà la première place des classements de DxOMark, célèbre laboratoire de test situé en banlieue parisienne.

Cette semaine, DxOMark a justement dévoilé son test complet du Galaxy S21 Ultra (version Exynos), le dernier smartphone très haut de gamme de Samsung. La note qu’il obtient est bonne, mais pas extraordinaire non plus. Son score : 121 points. Il obtient ainsi la 17e place, ex aequo avec le Mate 30 Pro de Huawei. Il obtient 1 point de plus que les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra (versions Exynos). Il obtient cependant 5 points de moins que le Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos). C’est donc une contre-performance.

Le S21 Ultra est moins bons en zoom et en vidéo

Dans le détail, le S21 Ultra obtient 128 points en photo, 76 points en zoom et 98 points en vidéo. Si la partie photographique générale offre des photos d’une qualité relativement similaire entre les deux modèles (avec des atouts et des défauts différents pour chaque), la différence avec le S20 Ultra se creuse dans les deux autres parties : 12 points de mieux en zoom et 8 points de plus en vidéo pour le modèle de 2020. Les testeurs remarquent que la stabilisation en vidéo montre quelques faiblesses et que certains artéfacts apparaissent en utilisant le zoom.

Le Galaxy S21 Ultra obtient aussi deux autres notes. D’abord 70 points en audio. Soit la 12e place avec l’iPhone SE (2020). Il dépasse de 1 point son prédécesseur et de deux points les Note 20 Ultra 5G (Exynos ou Snapdragon). Mais il est loin derrière les iPhone 11, 12 et leurs déclinaisons. Il est également derrière le Mate 20 X, le Mi 10 Pro, le Find X2 Pro ou le ROG Phone 3. Le premier sur la partie audio est le tout prochain ROG Phone 5 d’Asus, selon DxOMark.

L’autre note du Galaxy S21 Ultra concerne l’affichage. Il obtient 91 points. Il s’empare donc de la tête du classement, première place qui revenait auparavant au Galaxy Note 20 Ultra. Il dépasse de deux points le OnePlus 8T et de trois points l’iPhone 12 Pro Max. Le S20 Ultra, lui, n’obtient que 87 points. L’amélioration est donc significative. Cependant, dans le domaine de l’affichage, cette première place est logique : Samsung est le premier fabricant au niveau mondial.