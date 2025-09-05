Le Galaxy S26 Ultra serait encore plus imposant que son prédécesseur, il va falloir des grosses poches

Juste après la fuite des maquettes de tous les Galaxy S26, le modèle Ultra fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle indiscrétion. Cette fois-ci, on s'intéresse à la taille du smartphone. Et on n'est pas déçu : selon toute vraissemblance, celui-ci sera une nouvelle fois légèrement plus grand que son prédécesseur.

On apprenait hier que les Galaxy S26 aurait un design relativement similaire à celui des iPhone 17. Visiblement, les leakers se sont mis d'accord pour nous révéler en même temps plusieurs informations concernant l'apparence des futurs flagships de Samsung. Juste après, c'était au tour de UniverseIce de révéler un nouveau détail intéressant, cette fois à propos de la version Ultra. On espère que vous aimez les smartphones imposants.

Le leaker a en effet partagé un schéma très rudimentaire du téléphone, dévoilant ainsi ses dimensions précises. Ainsi, le Galaxy S25 Ultra devrait mesurer 163,4 mm sur 77,9 mm. Les plus attentifs auront retenu que le prochain fleuron de Samsung sera donc légèrement plus grand que son prédécesseur. À titre de comparaison, le Galaxy S25 Ultra mesure 162,8 mm sur 77,6 mm.

Samsung va encore augmenter la taille de son prochain flagship

Si vous possédez un Galaxy S25 Ultra, il ne vous aura pas échappé qu'un smartphone de cette taille peut vite s'avérer difficilement maniable – en plus d'être une plaie à ranger. Comme l'ont confirmé les maquettes dévoilées hier, l'astuce de Samsung pour contrer ce problème sont à chercher du côté des coins, bien plus arrondis que sur les générations précédentes. Une information qui nous était d'ailleurs déjà parvenue il y a quelque temps maintenant.

Du reste, nous savons déjà beaucoup du futur design du smartphone. L'îlot photo devrait faire son grand retour afin d'accueillir les trois capteurs, offrant ainsi plus de marge de manœuvre pour des composants plus gros. En revanche, ces coins arrondis signifient qu'il faudra cette année encore se contenter d'une batterie de 5000 mAh, un point sur lequel le constructeur se repose sur ses lauriers depuis un certain temps. Heureusement que l'on devrait avoir droit à la charge 60W.