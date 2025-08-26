Le Galaxy S26 Ultra n’est pas encore sorti et déjà il y a une mauvaise nouvelle

Une fuite concernant le futur Galaxy S26 Ultra risque fort de décevoir celles et ceux qui attendaient une amélioration sur un point précis. D'autant que le doute n'est plus vraiment permis désormais.

L'attente se fait de plus en plus insupportable pour les amateurs de la série de smartphones Samsung Galaxy S. Alors que l'on se rapproche d'une présentation officielle par la marque, les fuites s'enchaînent et toutes ne sont pas prétexte à se réjouir. Pour le moment, il est surtout question de certaines fonctionnalités particulières comme l'écran du Galaxy S26 Ultra censé vous protéger des regards indiscrets par défaut. Les informations sur la fiche technique des mobiles restent encore assez sporadiques.

Il y a un composant qui a déjà fait parler de lui cela dit, et pas forcément en bien : la batterie. On le sait, chaque nouvelle génération de smartphones est attendue au tournant à ce niveau-là. Inutile de nous proposer des processeurs toujours plus puissants et des fonctionnalités complexes si l'appareil se décharge en 4 heures. En terme d'autonomie, on s'attend déjà à ce que les Galaxy S26 et S26 Edge ne soient pas à la hauteur des espérances. Et pour ce qui est du Galaxy S26 Ultra, c'est encore pire.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra va vous décevoir sur ce point

Les équipes de SamMobile ont repéré une certification émise par le Quality Certification Center de Chine. Elle concerne le modèle de batterie EB-BS948ABY, qui équipera le Galaxy S26 Ultra. Mauvaise nouvelle : sa capacité est de 4 855 mAh, soit exactement pareil que celle du S25 Ultra. Il n'y aura donc aucune amélioration à ce niveau-là pour le nouveau modèle. Rappelons que la capacité “commerciale” sera affichée à 5 000 mAh.

Pour un S26 Ultra qui tient plus longtemps, il faudra miser sur l'optimisation logicielle. Reste également l'espoir que la vitesse de rechargement passe à 65 W contre 45 W actuellement, ce que laisse penser certaines rumeurs. Encore quelques mois à attendre pour en avoir le cœur net. La présentation des Galaxy S26 est attendue pour janvier 2026.