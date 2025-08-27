L’îlot photo du Galaxy S26 Ultra ne ressemblerait pas du tout à ce que vous imaginez

D'après un média sud-coréen, Samsung prépare un changement de design radical pour les capteurs photos du Galaxy S26 Ultra. La marque ne réinventerait pas la roue pour autant. Explications.

Nous avons beau être à plusieurs mois de leur présentation officielle, il ne se passe pas une semaine sans que l'on apprenne une nouvelle information concernant les futurs Galaxy S26 de Samsung. Dernièrement, c'est surtout le S26 Ultra qui fait parler de lui. En tant que modèle le plus haut de gamme de la série, il est forcément attendu au tournant. L'appareil est la vitrine du savoir-faire de la marque sud-coréenne après tout.

Ce que l'on apprend est un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles. Par exemple le fait que la batterie du Galaxy S26 Ultra devrait être identique à celle de son prédécesseur malgré une amélioration sur un autre point en lien avec l'autonomie. En ce qui concerne les capteurs photos du smartphone, c'est déjà plus réjouissant. Samsung semble vouloir marquer le coup avec des changements assez radicaux à ce niveau. Cela passe par le design même de l'îlot photo.

Samsung changerait le design de l'îlot photo du Galaxy S26 Ultra et il y a une bonne raison

Depuis quelques années, nous sommes habitués aux capteurs dont seul le contour ressort. La photo d'illustration de cet article le montre sur le Galaxy S25 Ultra. Pour le prochain, Samsung reviendrait à ce qu'il a proposé pour la dernière fois sur le Galaxy S21 Ultra : un îlot photo sous forme d'un rectangle ou d'un carré enfermant les objectifs. Exactement comme sur la photo ci-dessous.

Mais pourquoi ce retour en arrière ? Selon le média sud-coréen Newsis, ce serait pour laisser la place à de plus grands capteurs. Un choix qui permettrait d'augmenter mécaniquement la qualité des clichés pris avec le smartphone. En effet plus un capteur est grand, plus il peut capturer de lumière et de détails. Si cela se confirme, il faudra tenir le Galaxy S26 Ultra entre les mains pour voir à quel point l'îlot contrastera avec la finesse attendue du mobile.