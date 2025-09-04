Samsung copierait le design de l’iPhone 17 pour son Galaxy S26

Samsung modifierait le bloc photo des Galaxy S26, optant pour un design similaire à celui des iPhone 17 Pro pour le modèle Edge. Les trois mobiles seraient compatibles Qi2.

Alors que son Samsung vient d'officialiser son Galaxy S25 FE, les fuites commencent à se multiplier autour des Galaxy S26. Les rumeurs se montrent insistantes sur une refonte de la gamme, qui comprendrait désormais un Galaxy S26 ou S26 Pro comme modèle de base, un Galaxy S26 Edge grand, fin et léger, et un Galaxy S26 Ultra représentant l'option la plus haut de gamme. Des maquettes de ces trois appareils ont été partagées par le leaker Sonny Dickson, et elles sont pour le moins surprenantes.

On constate d'abord que Samsung redessinerait la partie photo à l'arrière de ses mobiles. Sur le modèle de base, les trois capteurs seraient intégrés dans le même bloc, ce que Samsung avait arrêté de faire depuis plusieurs générations. Le Galaxy S26 Ultra reprendrait le même bloc de trois capteurs, y ajoutant deux optiques à droite, de part et d'autre du LED Flash.

Galaxy S26 : nouveau bloc photo et support Qi 2 ?

Mais c'est surtout le Galaxy S26 Edge, au milieu dans l'image, qui étonne. Son bloc photo occupe toute la largeur du panneau arrière et ressemble à s'y méprendre à celui adopté par Apple pour ses iPhone 17 Pro. On n'est pas encore certain du design de ces derniers, mais Apple va présenter ses iPhone 17 le 9 septembre prochain, et de nombreuses sources s'accordent à dire (dont le même Sonny Dickson) que les modèles Pro adopteront un bloc photo similaire. On pouvait déjà penser que Samsung avait sorti son Galaxy S25 Edge pour anticiper le lancement de l'iPhone 17 Air, on imagine aisément que ces ressemblances ne sont pas le fruit du hasard.

L'autre information majeure de ces maquettes est un grand espace circulaire au milieu du dos de l'appareil. Celui-ci ne peut correspondre qu'à une chose : une fonctionnalité de charge sans fil magnétique à la MagSafe. Les Pixel 10 ont récemment ouvert la voie sur Android, et Samsung devrait donc suivre le mouvement. Les Galaxy S26 seraient donc enfin compatibles avec le protocole Qi2.