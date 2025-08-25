Le Samsung Galaxy S26 Ultra tiendra (encore) mieux dans vos mains grâce à cette astuce

Samsung prépare déjà son prochain smartphone haut de gamme, le S26 Ultra. Ce futur modèle aurait un design qui prend soin de vos mains et qui veut en finir avec les poches trouées.

Le confort est devenu un critère majeur dans la conception des smartphones. Les constructeurs ajustent sans cesse leurs designs pour améliorer la prise en main et éviter les désagréments du quotidien. Samsung a longtemps été critiqué pour les coins très pointus de ses modèles Ultra. Le Galaxy S24 Ultra, avec son châssis en titane aux arêtes vives, a particulièrement été montré du doigt pour son ergonomie jugée trop agressive. Ces choix rendaient ce dernier difficile à tenir d’une seule main et peu pratique à glisser dans une poche.

Le Galaxy S26 Ultra serait donc le prochain à bénéficier de cette évolution de design. D’après les informations rapportées par le leaker Ice Universe, Samsung préparerait un châssis aux coins encore plus arrondis que ceux du Galaxy S25 Ultra. Ce dernier avait déjà marqué une rupture en abandonnant les arêtes très carrées des modèles précédents. Avec le nouveau modèle, la firme pousserait encore plus loin cette approche, avec une forme pensée pour être plus agréable à tenir tout en renforçant l’élégance générale du smartphone.

Le Galaxy S26 Ultra arrondirait ses quatre coins pour améliorer sa prise en main

Le Galaxy S25 Ultra avait atténué le problème des angles vifs, souvent jugés gênants dans la paume ou difficiles à glisser dans une poche. Le Galaxy S26 Ultra accentuerait ce virage esthétique en proposant des coins encore plus arrondis. Ce choix devrait aussi s’accorder avec une silhouette plus fine, évoquée dans les fuites, donnant un aspect plus élégant et moderne.

Outre le design, des améliorations techniques seraient prévues. Le smartphone conserverait une batterie de 5 000 mAh, mais avec une charge filaire plus rapide de 60 W. Côté photo, le capteur principal de 200 mégapixels resterait identique, mais il passerait à une ouverture f/1,4 contre f/1,7 sur le modèle actuel, pour capter davantage de lumière et mieux réussir les clichés en basse luminosité. Le téléobjectif 3x pourrait aussi grimper à 50 mégapixels pour plus de détails. Enfin, une nouvelle dalle OLED baptisée « Flex Magic Pixel » serait envisagée, intégrant de l’intelligence artificielle pour protéger la confidentialité de l’affichage.