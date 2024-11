Le Galaxy S25 va profiter d’une meilleure connexion Wi-Fi

Le Wi-Fi 7 sera bel et bien présent sur les Galaxy S25 et S25+, alors que seul le modèle Ultra en bénéficie sur la génération actuelle.

L'un des défauts que l'on pouvait reprocher au Galaxy S24 et au Galaxy S24+ était l'absence du nouveau standard de connectivité sans fil Wi-Fi 7. Les deux smartphones se contentaient du Wi-Fi 6E, alors que le Galaxy S24 Ultra était lui bien compatible avec le Wi-Fi 7. Ce dernier était équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, alors qu'en Europe, les Galaxy S24 et S24+ embarquaient un SoC Exynos 2400 maison, qui ne prend pas en charge la dernière génération de réseau sans fil.

La situation devrait évoluer pour la prochaine série, attendue pour le mois de janvier 2025. Samsung a soumis ses trois modèles auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, et il apparaît que les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra supporteront tous la norme Wi-Fi 7. C'est le moins que l'on attendait de la part du constructeur pour des appareils qui sont censés être haut de gamme.

Wi-Fi 7 pour tous les Galaxy S25, ce n'est pas le cas pour l'UWB

L'information de l'arrivée du Wi-Fi 7 sur les Galaxy S25 et S25+ ne nous dit rien sur les SoC de ces deux modèles. Nous ne savons pas si l'Exynos 2500 est compatible Wi-Fi 7. Des rumeurs insistantes prétendent que le Snapdragon 8 Elite sera présent sur les trois références, même en Europe, mais il va encore falloir patienter quelques semaines pour en être sûr.

Pourtant adopté par certains de ses concurrents, le Wi-Fi 7 n'a pas été une évidence pour Samsung en cette année 2024. Le Galaxy S24 FE en était dépourvu. Là encore, sa puce Exynos 2400e (version allégée de l'Exynos 2400) n'était pas compatible. Plus surprenant, les smartphones pliants de l'été dernier, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, propulsés par un SoC Snapdragon 8 Gen 3 dans le monde entier, ne proposaient pas non plus de Wi-Fi 7.

Au final, en plus du Galaxy S24 Ultra, seuls les Galaxy Z Fold Special Edition et Galaxy Tab S10 Ultra bénéficient du Wi-Fi 7. C'est trop peu pour un fabricant de l'envergure de Samsung, qui devrait donc corriger le tir l'année prochaine. Toujours d'après les documents de la FCC, le Galaxy S25 serait par contre une nouvelle fois privé de puce Ultra WideBand (UWB), qui permet une localisation plus précise. Les Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra y auront quant à eux droit.

