Finalement, le Galaxy S25 pourrait être privé de Snapdragon 8 Elite en France

On pensait que les Galaxy S25 et S25+ disponibles en France seraient équipés du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, ils pourraient finalement venir avec une puce moins performante : l'Exynos 2500 de Samsung.

Les dernières tendances laissaient suggérer que Samsung rencontrait des difficultés pour développer sa puce Exynos 2500 et que celle-ci ne serait pas jugée assez performante pour équiper les smartphones de la série Galaxy S25. Tous les modèles profiteraient alors du dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, qui promet d'accomplir des prouesses avec ses nouveaux cœurs CPU Oryon.

Mais voilà qu'un benchmark vient semer le doute. Les résultats d'un appareil SM-S936B ont été repérés sur Geekbench par SamMobile. Si l'on se fie aux nomenclatures passées utilisées par Samsung, il ne fait que peu de doute que ce numéro de modèle se réfère à la version européenne du Galaxy S25+. L'outil fait savoir que le mobile est propulsé par un processeur S5E9955, qui fait référence à l'Exynos 2500.

L'Exynos 2500 pour les Galaxy S25 et S25+ en Europe ?

Il est donc finalement fort possible qu'en Europe, les Galaxy S25 et S25+ soient équipés de la puce maison de Samsung. Dans tous les cas, le Galaxy S25 Ultra devrait lui embarquer le Snapdragon 8 Elite. Si cela se confirme, les consommateurs européens auront des raisons de se plaindre, les deux SoC n'offrant a priori pas du tout le même niveau de performances.

Le Geekbench du Galaxy S25+ présente un score de 2 359 en single core et de 8 141 en multi core. C'est mieux que ce qu'obtenaient les Galaxy S24 sous Snapdragon 8 Gen 3, mais en dessous des premiers résultats obtenus par des smartphones sous Snapdragon 8 Elite, et même sous Dimensity 9400 de MediaTek. Il faut espérer que Samsung améliore les performances de sa puce d'ici à la commercialisation. Il est aussi possible qu'il ne s'agisse que d'un test et que les S25 et S25+ arrivent chez nous avec le Snapdragon 8 Elite.

Le benchmark nous apprend que le Galaxy S25+ est muni de 12 Go de RAM et tourne sous Android 15 (One UI 7, donc). Gravé en 3 nm, l'Exynos 2500 dispose de 10 cœurs CPU, avec une fréquence d'horloge jusqu'à 3,3 GHz. Côté GPU, nous avons un Xclipse 950 sous architecture RDNA d'AMD.

Source : SamMobile