FairPhone 3 : le smartphone durable et éthique évolue avec de nouveaux modules photo

FairPhone annonce l’arrivée de nouveaux modules photo pour son troisième smartphone évolutif et respectueux de l’environnement. Le module principal monte maintenant à 48 mégapixels tandis que le module selfie passe à 16 mégapixels. Ils sont en vente seuls, pour équiper un FairPhone 3, ou avec un téléphone sous la dénomination FairPhone 3+.

Le FairPhone 3, présenté l’année dernière, est le seul smartphone récent à avoir obtenu de la part du site iFixit la note maximale de réparabilité : 10 sur 10. Le seul à s’approcher de cette note ces 24 derniers mois est l’obscur Shift 6M, lequel est livré avec un tournevis et un manuel de réparation. Et le précédent téléphone à avoir reçu la même note était le… FairPhone 2 en 2015 ! Face aux médiocres notes obtenues par Samsung avec le Galaxy Note 10 Ultra, le Galaxy S10, le Galaxy Fold (par deux fois) et le Galaxy Z Flip (entre 2 sur 10 et 3 sur 10), les FairPhone brillent dans cet exercice.

Lire aussi – FairPhone 3 : le smartphone écolo choisit une ROM Android sans aucune application Google

Jusqu’à présent, les FairPhone ont montré, grâce à leur modularité et leur simplicité, qu’il est possible de créer des smartphones réparables. Les pièces détachées peuvent être achetées sur le site officiel et remplacées facilement avec un tournevis et un peu de patience. Et il démontre également aujourd’hui une autre qualité de sa modularité : l’évolutivité. En effet, aujourd’hui, la marque néerlandaise annonce deux nouveaux blocs photo destinés au FairPhone 3. Rappelons que le FairPhone 2 avait également bénéficié d’un tel traitement.

De nouveaux capteurs beaucoup plus précis

Le premier bloc photo est destiné à l’arrière du téléphone. Il héberge un capteur 48 mégapixels (en remplacement d’un capteur 12 mégapixels) et le flash. Le second module s’installe à l’avant du smartphone. Il héberge un capteur 16 mégapixels (contre 8 mégapixels précédemment), mais également d’autres composants : écouteur téléphonique, capteur de proximité, capteur de luminosité, microphone secondaire et prise jack 3,5. Ces deux blocs sont vendus à 60 euros et 35 euros, respectivement. Notez qu’une offre valable jusqu’à la fin du mois de septembre vous permet d’économiser 25 euros en achetant les deux modules en même temps.

Et ce n’est pas tout. Pour ceux qui n’ont pas encore de FairPhone 3 et souhaitent profiter des nouveaux modules, la marque présente le FairPhone 3+. C’est le même smartphone avec les deux composants cités précédemment. Le prix du FairPhone 3+ est de 469 euros, soit 50 euros de plus que le FairPhone 3 avec les anciens modules. Il est disponible en précommande sur le site de marque et sera en vente dans toutes les bonnes crémeries à partir du 14 septembre.

Le reste de la fiche technique du FairPhone 3 se retrouve dans le FairPhone 3+ : écran 5,65 pouces Full HD+ avec verre Gorilla 5 pour le protéger, chipset Snapdragon 632 de Qualcomm (compatible 4G+), 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensibles par microSDXC, batterie 3040 mAh compatible Quick Charge et toutes les connectiques habituelles. Le FairPhone 3+ dispose d’Android 10 préinstallé (contrairement au FairPhone 3 dont la mise à jour est bien sûr disponible). Rappelons que les pièces détachées du FairPhone coûtent de 20 euros pour le haut-parleur à 90 euros pour l’écran.